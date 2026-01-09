漁民怒控陸籍漁船通霄外海越界捕魚！ 海巡：未接獲報案

苗栗通霄外海6日下午傳出大陸籍漁船越界捕魚，漁民拍攝的影片引發討論。對此，海巡署中部分署表示，當日已透過雷達系統掌握9艘不明目標動態，並調派艦艇執行驅離任務，但影片中的具體位置並未接獲民眾報案。

其他遭海巡署驅逐的大陸籍漁船。（圖／海巡署提供 ）

當地漁民在1月6日下午約3點於通霄外海拍攝到大陸籍漁船作業畫面，影片中可見漁網撒下後大批漁獲立即被捕走。該影片隨後在社群媒體「社會事新聞影音」流傳，漁民在影片中質疑「魚都被捕光光了，海巡呢？」引發網友關注與討論。海巡署第四巡防區指揮部表示，6日清晨6點40分即運用雷達系統掌握苗栗及中部海域9艘不明目標，全程追蹤各目標動態並同步通報艦隊分署，調度宜蘭艦前往處置。該艦依威脅目標影響程度依序執行驅離任務。

宜蘭艦於當日上午10點40分在台中港北方26浬處海域，發現1艘越界大陸漁船，該位置位於影片位置之北方。艦艇立即以無線電、艇外廣播及水砲實施強制驅離，直至陸船遠離限制水域後，持續依通報目標執行清查及辨識。

海巡署中部分署指出，近日強烈東北季風來襲，中部海域有大陸漁船現蹤。為保障我國海域權益，該分署全天候掌握所轄海域動態，遇況隨即調派艦艇前往應處。針對自媒體影片中的經緯度位置，該分署未接獲民眾報案及友軍通報類案情事。

經岸際雷達監控及海上巡防艦查處等作為，海巡署表示嚴正執法、絕不妥協。至7日上午11點22分，共將9艘不明目標及大陸漁船驅離出我國限制水域。海巡署強調，各海域皆設有勤務統合中心及雷達監控系統，24小時即時掌握海域動態，一旦發現未經許可越界或異常行為，將依法實施驅離。另呼籲民眾若於海上發現異常目標或違法行為，請撥打118報案專線，海巡將儘速前往處置。

