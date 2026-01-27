漁民撈海面包裹 拆開發現怪怪的東西 警檢測全是大麻 市值2000多萬元

新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現在海面的人發現白色外包裝的物品，不像是廢棄物並報案。警方到場以毒品初篩試劑檢測，呈第2級毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。

新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影

新北市金山警分局今天上午8時35分接獲東澳漁民報案，指他今早在駱駝峰旁的海岸的海面，看到有一袋白色包裝，有用繩子綑綁的東西，不像是廢棄物，他打撈上岸，拆開後發現是「怪怪的東西」，懷疑是不法集團丟包的走私品，馬上報警。

廣告 廣告

新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影

員警到場調查，發現白色大包裹內有32小袋物品，毛重約43公斤。以毒品初篩試劑檢測呈大麻陽性反應。發現這批毒品的海岸並無監視器拍到畫面，檢警將會同海巡單位追查來源。

新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影

【看原文連結】

更多udn報導

空服員勸行李架別放這東西 苦主:瞬間變水濂洞

好市多篩人！2026年4新制 熟食區非會員禁入

傻眼！刷LINE Pay一年沒中發票 這關鍵做錯了

保暖注意！刷毛衣穿錯恐冒紅疹 醫師曝解法