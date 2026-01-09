漁民氣炸！陸鐵殼船越界捕撈「滿船豐收」囂張影像曝！海巡署：1天來9艘

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗漁民在通霄外海直擊中國籍鐵殼船，囂張越界捕魚。(圖／翻攝自社會事新聞影音)

台灣海空域近來備受中共軍機艦頻繁騷擾，外海不時有中國漁船越界捕撈，掠奪海洋資源。日前有漁民近距離直擊，一艘中國籍鐵殼船在距岸不到24海浬處，囂張大肆捕撈漁獲，卻不見海巡艦艇驅離，看著肥美漁獲被大陸漁船侵吞，漁民氣得破口大罵。海巡署回應，當天雷達系統掌握苗栗及中部海域共計有9艘不明目標，由於天候不佳，當時通報宜蘭艦緊急趕往處置，但仍分身乏術，直到隔天上午11時才將9艘漁船全數驅離。

漁民眼睜睜看大陸籍漁船越界捕撈，收穫滿滿，卻不見我國海巡艦艇前往驅逐，又急又氣忍不住大罵。(圖／翻攝自社會事新聞影音)

有漁民在苗栗通霄外海作業時，近距離直擊一艘中國鐵殼船越界捕撈，拉起魚網，滿船的漁獲大豐收，趕緊記錄下中國漁船位置，竟在離岸不到24海浬處，眼睜睜看著中國籍漁船侵門踏戶，行徑囂張，卻不見海巡艦來驅逐，漁民憤怒又心急，擔心海域防線出現破口，漁獲被撈光光，影響生計。

中國籍漁船在離岸不到24海浬處，越界違法捕撈，損害台灣漁民生計。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

對此，海巡署中部分署表示，6日清晨6時40分，第四巡防區指揮部運用雷達系統掌握苗栗及中部海域，共有9艘不明目標越界，同步通報艦隊分署調度宜蘭艦前往處置，依照威脅目標影響程度依序執行驅離任務。漁民直擊鐵殼船越界捕撈時，宜蘭艦正在其他海域執行驅逐任務，10時40分許，在台中港北方26浬處海域，發現越界中國漁船1艘，立即以無線電、艇外廣播及水砲實施強制驅離。

海巡署表示，當天雷達偵測到中部海域共有9艘不明目標騷擾，宜蘭艦逐一驅逐侵犯海域的中國籍漁船。（圖／翻攝畫面）

直到大陸漁船遠離我國限制水域後，持續依照接獲通報的目標執行清查及辨識，直到7日上午11時許，9艘不明目標及中國漁船均已驅離出我國限制水域。

海巡署表示，各海域皆設有勤務統合中心及雷達監控系統，24小時即時掌握海域動態，一旦發現未經許可越界或異常行為，將依法實施驅離；另呼籲民眾若於海上發現異常目標或違法行為，請撥打118報案專線，海巡將儘速前往處置。

中國籍漁船越界到台中港外海捕撈，遭宜蘭艦以水砲強制驅逐。（圖／翻攝畫面）

