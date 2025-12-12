南部中心／綜合報導

兩天前我們為你報導過，高雄蚵仔寮漁港有數十艘外籍商船，為了節省泊港費，而違規停泊在三海里外，導致與漁船發生碰撞事件。相關單位驅離一天後，這些商船又回來了，民代怒批，簡直把台灣政府當塑膠的，漁民也抱怨，這些商船常把船上壞掉的家電往海上亂丟，害他們漁網勾破，受害船長至少二、三十位，損失無處求償。

漁民求償無門氣壞 外籍商船違規停泊又亂丟垃圾

違規停泊在經濟海域的商船，相關單位驅離一天後，又回來了，民代怒批，簡直把台灣政府當塑膠的。（圖／民視新聞）

「你看商船丟的油漆桶子，鐵條都亂丟」，漁民捕魚，網子撈起來卻卡到鐵欄杆，怎麼弄也弄不掉，網子都被割破，撈上來的東西，不是漁獲，而是一堆海廢。漁工從船上把撈到的垃圾拿下船，居然還有冷氣機。蚵仔寮漁民無奈的說：「就是冷氣啊，冰箱啊也有啊，電磁爐也有啊，鐵欄杆啊有的沒有的啊，船上用的東西壞掉的東西，都往海裡丟這樣。」另一位蚵仔寮漁民也說：「有欄杆啦，有輪胎啦，大的輪胎啦，下去網子都損失了。」碼頭旁黑色塑膠袋掀開，這些東西都是漁民撈上來的海廢，有商船用的纜繩，鐵欄杆，還有洗衣機，都是違規停泊在經濟海域的商船扔到海裏的。漁民抱怨，現在每一次出海，都要擔心網子會不會又被勾壞，損失無處求償。蚵仔寮漁民：「網子修一次都要上萬塊啊，損失不是我個人而已，至少都有20名以上。」蚵仔寮漁民：「他們大概都會在晚上才會丟，我們就看不到最近比較多，損失沒有辦法算，因為光今年就超過10次以上。」

漁民求償無門氣壞 外籍商船違規停泊又亂丟垃圾

違規停泊在經濟海域的商船，常把船上壞掉的家電和廢物往海上亂丟，害漁民漁網勾破，受害船長至少二、三十位，損失無處求償。（圖／民視新聞）

外籍商船為了節省泊港費，違規停泊在高雄蚵仔寮外海三海哩處，兩天前因與漁船發生擦撞而曝光，經相關單位驅趕後消失，但一天之後，又全都回來了。放眼望去，至少有十幾艘，與執法單位大玩貓抓老鼠。國民黨高雄市議員宋立彬痛批，「他看你們的政府，中央政府也好高雄市政府也好，就等於人家說的塑膠的嘛，我根本不怕你們的一個驅趕，你驅趕完之後我再回來，你驅趕一次我再回來一次，有些管轄是海巡署的，有些管轄是港務局港務公司的，但他們就互相踢皮球，我踢給你你踢給我，到最後還是一樣漁民受苦嘛。」漁民說，外籍商船藉口引擎故障暫停，但其實一停都是好幾個月，這樣的捕魚環境，已經嚴重影響漁民生計，漁民只盼相關單位拿出魄力，嚴格執法，維護台灣漁民的捕撈權。

原文出處：漁民求償無門氣壞 外籍商船違規停泊又亂丟垃圾

