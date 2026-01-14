漁港舊直銷中心 竹市府建無敵海景

新竹市政府積極推動「新竹漁港直銷中心外部地景改善工程」，並由農業部補助78％、市府自籌22％，斥資7417萬元，先將漁港舊直銷中心拆除，原址改造為視野開闊、步行友善的港區開放空間，再結合景觀綠化與人行動線，打造無敵海景，預計於民國115年3月完工。

市府產業發展處長嚴翊琦表示，在新竹漁港服務逾30年的舊漁產品直銷中心已完成拆除，原有攤商也已全數遷入鄰側的新漁產品直銷中心營運，原址持續施工，將形塑為視野開闊、步行友善的港區開放空間。

他說，這座陪伴漁港成長30年的建物，曾承載漁民辛勞的忙碌、攤商熟悉的吆喝聲，以及無數家庭的假日時光。隨著舊中心退場，重新打開港區視野，象徵新竹漁港正式邁向全新階段。

產發處指出，此次新竹漁港外部地景改善工程範圍，包括波光市集至新直銷中心周邊區域，將全面更新鋪面、排水、照明及機電等基礎設施，並增設臨海欄杆、街道家具與植栽景觀。

整體規畫兼顧防災安全、環境永續與景觀品質，透過串聯既有空間，形塑連續完整的港區開放場域，大幅提升民眾遊憩體驗。

市長高虹安表示，新竹漁港是市民親近海岸的重要場域，隨著舊直銷中心完成拆除，港區視野全面打開，市民也能在更開闊、更友善的空間中親近海港。

新直銷中心的市場區面海側為大片落地窗，餐廳區2樓則規畫為開放的觀景座位區，讓民眾在用餐時也能盡覽漁港景色。

新直銷中心將於農曆春節前正式對外開放，並配合竹市發放5000元振興消費金政策，以及即將推出的直銷中心加倍券，期望帶動更多人潮與消費動能，為新竹漁港注入新的活力。

產發處補充，目前港區的視野已全面打開，加上新直銷中心即將營運與周邊步行空間陸續到位，新竹漁港將具備「逛市場、看海景、散步休憩」的完整體驗。未來市府也將持續透過場館營運與行銷活動，結合既有的港區開放空間，讓新竹漁港在既有漁業與觀光基礎上，進一步成為兼具產業、公共生活與城市意象的濱海核心場域。