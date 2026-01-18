漁港釣魚似戒嚴 釣客籲開放 漁業署難放行

我國釣魚人口約116萬人，但全台200多處漁港中，僅45漁港開放釣魚，釣魚團體批評漁港管理仍停留在戒嚴思維，想釣魚還需仰賴政府「開恩」有條件開放，應改為廣泛開放、條件禁止。農業部漁業署回應，基於環境管理、釣客安全、漁港作業，甚至國安等考量，垂釣區仍以「評估後劃設」為施政方向。

民眾向政府反映漁港全面開放釣魚已數十年，近期也有網友於「公共政策提案網」進行連署，並獲得廣大迴響。中華民國磯探聯盟釣魚協會執行長王昌凌指出，漁港釣魚爭議在於政府長期未落實既有法規，因《漁港法》第18條早已明定，主管機關「應」畫設垂釣區域供民眾使用，代表現行的條件開放存有問題，需進行檢討。

而在此制度下，也確實出現「釣客誤闖遭開罰」案例，王昌凌表示，曾有釣客僅是想釣魚加菜，誤闖漁港未開放區域，結果因此被開罰10萬以上。他強調，釣魚僅是普通休閒活動，卻要承擔極高的法律風險，明顯不符比例原則。

王昌凌補充，休閒垂釣也缺乏明確主管機關，導致即便多方會議上有共識，卻也沒人要執行，例如漁業署以管理漁業資源與漁民為主，但海保署也說權責是管資源，在此情況下，等同於每個單位都來開會，卻沒人負責規劃與管理。

漁業署回應，針對主管機關問題，行政院已於109年成立跨部會溝通協調平台，例如漁業署就可依法公告劃設第一類漁港垂釣區域；開放方面，則基於漁船進出港作業安全、曾有釣客發生意外等，仍應依法評估後再劃設垂釣區。

漁業署長王茂成提到，除航安、人身安全，部分漁港因區位與功能特殊，涉及關鍵基礎設施角色，等同於也具有國安考量，若要開放作為垂釣空間，必須從多面向評估。