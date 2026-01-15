漁火音樂會 元宵節前登場

新北市野柳神明淨港文化祭百人淨港（百名勇士變裝躍港）今年限量二百名，昨中午起開放線上報名。 （萬里區公所提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，將於三月三日元宵節在萬里區野柳登場，其中最受矚目的「百人淨港（百名勇士變裝躍港）」活動，十五日起於活動官網開放報名，限量二百名。萬里區公所表示，今年首度於活動前夕加碼推出「漁火音樂會」，結合音樂、信仰與在地文化，邀民眾感受野柳獨有的信仰魅力。

百年傳統的野柳「神明淨港」是北海岸極具代表性的宗教文化盛事。

萬里區公所表示，為吸引遊客體驗萬里深度文化二日遊，今年首度於三月二日元宵前夕晚間七時推出暖場活動「漁火音樂會」，邀請中職樂天女孩啦啦隊人氣團員琳妲擔任主持人，集結「羊咩咩歌后」謝采吟、新生代樂團「公館青少年」及萬里在地社區團體精采表演。並結合萬里、金山地區六家飯店業者，共同推出住宿泡湯等多項專屬優惠，及可樂旅遊推出「野柳神明淨港北海岸一日遊」行程。

今年活動當日並有愛心漁獲大拍賣，年年秒殺「新鱻尚讚」海鮮禮盒限量優惠價六六０元（市價一二００元），及限量野柳保安宮專屬金箔平安貼紙，免費限量發放「野柳神明淨港限定可樂果」及多重好禮摸彩活動。