漁火？軍演？他驚見海面「詭異光點」網戰翻

共軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自微博＠東部戰區）





共軍29日起展開圍台軍演、並預告將在劃定海域進行實彈射擊之際，一名網友深夜搭機自韓國返台時，從機窗拍到台灣西北方海面出現「密密麻麻的光點」，照片曝光後在PTT引發熱烈討論，網友兩派爭論這些亮點究竟是漁船集魚燈，還是與軍演相關的艦艇活動。

空中拍到西北海面光點

原PO在PTT八卦板發文詢問「中國外海這些亮亮的，是漁船嗎？」並貼出兩張照片表示，因搭乘廉航沒有網路無法即時定位，但推測位置大約在「台灣左上」，他之所以認為靠近中國外海，是因為光點後方可見城市燈光，且飛行不久後手機也跳出通知「偵測已回到台灣」，讓他更加好奇海面上成排亮點的真實身分。

廣告

貼文曝光後迅速引發討論，有人指出夜間海面常見漁船開燈作業，從高空看會呈現大片光點；也有人認為軍演期間出現大量光源不尋常，加上照片畫面不清晰，難以僅憑影像判斷。

留言區也出現兩派看法。部分網友認為「這種亮度與密度很像漁船集魚燈，軍艦不可能開這麼亮讓人辨識位置」、「晚上搭機常看到，應該是捕魚作業」，另一派則質疑「軍演宣布實彈射擊，真的還會有這麼多船出海嗎？」、「如果不是漁船，可能與演訓或航道管制有關」。

