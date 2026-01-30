漁翁島燈塔修繕完成 明起重新開放

記者李佩玲／綜合報導

交通部航港局今（30）日宣布，全國歷史最悠久的漁翁島燈塔（西嶼燈塔）本體修復工程已完成，預計明日起重新開放，歡迎遊客造訪燈塔，欣賞燈塔之美並瞭解燈塔歷史。

航港局說明，國定古蹟漁翁島燈塔創建於1778年，為全國最早的燈塔，後於1875年改建為現今的鑄鐵燈塔。近年來，因燈塔底部出現垂直裂縫、鑄鐵平台鏽蝕及穹頂破損等損傷，基於古蹟維護職責與公共安全考量，進行燈塔全面檢修與強化作業。

航港局表示，漁翁島燈塔屬國定古蹟，修復工法秉持「修舊如舊」原則，塔身材料為19世紀鑄鐵材料，因無相同材料可供替換，經分析原材料成分及評估選用適宜焊材與焊接方式後，以現代焊接技術與底部圍束加固等工法修復，以兼顧結構安全與塔身外觀。

修復期間隨著逐步去漆檢修，需視燈塔損壞情形微調工法，並依法報請古蹟主管機關文化部同意，加上燈塔所處岬角易受東北季風強勁風速影響，須於維護工安前提下，採嚴謹程序分段施工；目前修復作業已完成，燈塔本體也恢復穩固與亮麗，並預計於明日起重新開放。航港局提醒遊客，參觀時請遵守園區相關指示，並配合燈塔人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。

全國歷史最悠久的漁翁島燈塔修復工程已完成，將於明日起重新開放。（航港局提供）