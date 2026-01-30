漁翁島燈塔修繕完畢 預計今年1/31重新開放

澎湖漁翁島燈塔（西嶼燈塔）照片。（圖：交通部航港局提供）

全國歷史最悠久的漁翁島燈塔（又稱西嶼燈塔）本體修復工程已順利完成，交通部航港局表示，燈塔預計自一一五年一月三十一日起重新對外開放，屆時歡迎民眾前往參觀，近距離欣賞燈塔風貌，深入認識其悠久歷史文化價值。

漁翁島燈塔為國定古蹟，最早建於一七七八年，是臺灣現存最早燈塔，並於一八七五年改建為現今所見鑄鐵塔體。近年因長期受海風侵蝕，燈塔底部出現垂直裂縫，鑄鐵平台鏽蝕嚴重，穹頂也有破損情形。航港局基於古蹟保存責任與公共安全考量，於是啟動全面修復與結構強化工程。

航港局指出，此次修復工程秉持「修舊如舊」原則，因塔身採十九世紀鑄鐵材料，市面已無相同材料可供替換，工程團隊先行分析原始材料成分，評估並選用適合焊材與焊接方式，結合現代焊接技術與底部圍束加固工法，在確保結構安全同時，維持燈塔原有外觀特色。修復期間也因逐步檢修發現不同損壞狀況，須依法報請文化部核准後調整工法，加上燈塔位處岬角，長期受東北季風影響，施工過程須嚴格控管工安並分段施作，方能如期完成。

航港局表示，自一一三年七月底起，為確保施工與遊客安全，燈塔園區部分區域暫時封閉，造成不便，感謝澎湖鄉親與遊客的理解與支持。目前工程已圓滿完成，燈塔本體恢復穩固與亮麗外觀，待草皮養護及相關程序完成後，將全面開放園區，與大眾共同見證文化資產重生成果。航港局提醒，未來參觀請遵守園區指示，共同維護燈塔環境與秩序。