漁翁島燈塔界碑漆上白漆惹眾怒 航港局：油漆為古蹟保存方式之一

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年漁翁島燈塔進行塔身構件整修作業，今年6月才修復全面開放。卻有人發現2塊「閩海關界」，被工程單位以白漆覆蓋，讓古蹟蒙塵。主管的航港局表示，因關界碑為燈塔圍牆的一部分，為避免風化海鹽侵蝕，油漆為古蹟保存方式之一，每年例行的燈塔圍牆油漆作業時，關界碑亦同時上漆，並於油漆作業完成後，再行將界碑文字描繪上色。

西嶼燈塔1778年興建於漁翁島外垵高地上，原為七級石塔，1875年由海關另建新式燈塔，塔身為圓形鐵造，是我國最早創建的西式燈塔，2021年12月22日升格為國定古蹟。被遺忘的2塊「閩海關界」石碑，在漁翁島燈塔外牆和石牆連在一起，被人以白色油漆塗色，外界擔心影響古蹟保存。

根據文獻記載，西嶼燈塔2塊「閩海關界」石碑，是清光緒年間在台灣各海港、燈塔四週設立的「台灣關界」碑之一。屏東縣鵝鑾鼻燈塔有4塊「台灣關界」碑，其中3塊保留在原址，1塊存放在展覽間。高雄打狗海關「台灣關界界碑」，目前發現5塊，其中部分移至高雄市歷史博物館保存，部分在哨船頭地區。

航港局表示，依據文化部核定澎湖縣國定古蹟西嶼燈塔修復及再利用計畫，依現有圍牆形式檢修，可由航港局日常自行辦理，以油漆維護管理符合規定。文化部文化資產局定期訪視西嶼燈塔維護情形，並未對現行保存方式有提出不妥之處。未來如何保存與展示，將會同文化部文資局及澎湖縣政府再行檢討，以兼顧文化保存及燈塔觀光。

航港局表示，白色油漆保護古碑，並重新繪上文字。(記者劉禹慶攝)

西嶼燈塔還有另一塊閩海關界，僅剩下一半字樣。(記者劉禹慶攝)

