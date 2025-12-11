漁船外海起火狂燒 附近作業漁船救出4名船員

一艘興漁船在臺南安平外海21浬處突然起火，海巡署派出兩艘巡防艇用強力水柱不斷的搶救，大火還是燒得很旺。（圖／東森新聞）





一艘興漁船在臺南安平外海21浬處突然起火，海巡署派出兩艘巡防艇用強力水柱不斷的搶救，大火還是燒得很旺，經過兩個小時後火勢才被控制住，船上四名船員及時被附近作業漁船救起，漁船船長表示疑似引擎油管漏油，導致大火迅速燃燒。

台南這艘高雄興達港籍的漁船，十號上午在台南安平外海起火，船上不斷的竄出火苗，海巡署巡防艇噴水進行搶救，大火還是持續的燃燒，隨著強力水柱持續灌救，船上不斷冒出濃煙，幸好當時船上四名船員已先由附近作業漁船接駁救起，無人受傷。

海巡署的兩艘巡防艇，前後用高壓水柱持續壓制火勢，將近兩小時後火勢才終於控制，幸好沒有發現油污外洩情形，根據漁船船長表示起火原因疑似引擎油管漏油導致起火燃燒，沒多久火勢就迅速擴大，幸好附近作業漁船伸出援手，四名船員才能及時逃生。

