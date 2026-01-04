漁船東沙島海域失動力 雲林艦5天4夜驚濤駭浪救回

（中央社記者張已亷高雄4日電）海巡署去年12月31日獲報屏東琉球籍漁船於東沙島附近海域絞網失去動力，出動雲林艦歷經5天4夜，克服惡劣海象於今天清晨將漁船救援返台，順利完成此次遠距、惡浪、長時間救難任務。

海巡署艦隊分署今天發布新聞稿說明，屏東琉球籍某漁船去年12月31日中午，於東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力。海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

海巡署艦隊分署指出，「絞網」是指漁船推進螺槳遭施放漁網纏繞，通常會導致螺槳卡住、無法旋轉，讓船舶失去動力。

海巡署艦隊分署說明，通常失去動力船舶，會隨風及海流漂泊，遇到淺灘可能就會擱淺；遇到海浪拍打可能翻覆；在海上漂泊，也可能會發生與他船碰撞等航安疑慮。

海巡署艦隊分署表示，雲林艦當天晚間8時許抵達漁船位置，確認船上5名人員均安，但現場海象因東北季風增強，風力達7至8級、陣風10級，浪高約3至4公尺，在惡劣海象下，失去動力漁船恐發生意外。

海巡署艦隊分署指出，為維護台灣漁船及人員安全，不及於等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，由海巡人員使用拋繩槍將拖帶纜繩送至漁船。

海巡署艦隊分署表示，歷經5天4夜並克服驚濤駭浪，雲林艦今天清晨4時35分許在小琉球西南近海將漁船交接並由「國大168號」漁船將其拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距離、惡浪、長時間艱難救難任務。（編輯：陳仁華）1150104