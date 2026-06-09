漁船涉走私愷他命1.8公噸 海巡查獲歷年重量最高

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海巡署查獲台灣歷年毒品重量最高漁船走私毒品案，屏東籍「生○財漁船」涉嫌走私總毛重一千八百多公斤、市值約新台幣三十億元三級毒品愷他命；屏東地檢署將郭姓船主及邱姓船員依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

海巡署偵防分署屏東查緝隊接獲情資，不法集團欲以漁船從事非法走私運毒、牟取暴利，即報屏東地檢署檢察官楊士逸指揮偵辦，並由第八巡防區統合海巡署南部各查緝隊、海巡隊、岸巡隊及台南市警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組查緝。

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屏東查緝隊表示，專案小組偵辦過程發現，犯嫌多次刻意出港且漁獲甚少，企圖誤導專案人員偵辦方向，經專案小組仔細過濾、審慎分析情資並確認查緝時機，派遣海巡艇於恆春鎮貓鼻頭西方三十浬處登檢「生船」。

屏東查緝隊指出，查緝人員於駕駛室前方漁艙內發現八十五大袋防水麻布袋，每袋含十八至二十一包不等疑似毒品物，以鐵觀音茶葉外包裝掩飾，每包約一公斤，總約一千六百九十五包。

後續將該船押解至東港漁港搜索，經抽樣以手持式拉曼光譜儀檢驗顯示為第三級毒品愷他命，共查獲約毛重一千八百六十七點三公斤、市值約新台幣三十億元，成功阻斷該批毒品流入市面。