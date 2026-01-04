即時中心／温芸萱報導

屏東琉球籍「明○群」漁船於東沙島南南東方101浬海域絞網失去動力，海巡署即派4000噸級雲林艦前往救援。雲林艦在平均風力達7至8級，最大陣風達10級、浪高3至4公尺惡劣海象下，歷經5天4夜，日夜拖帶漁船返台，最終將漁船交由「國大168號」進東港漁港。海巡署強調，海上事故救援以「時間即生命、速度即希望」為原則，呼籲遇險民眾撥打118專線求助。

2025年12月31日中午，屏東琉球籍「明○群」漁船於東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，致失去動力。海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

廣告 廣告

31日20時許，雲林艦抵達「明」船位置，確認船上5名人員均安，然現場海象因東北季風增強，平均風力達7至8級，最大陣風達10級、浪高約3至4公尺，在此惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。為維護我國籍漁船及人員安全，不及等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，於惡劣天候狀況下幾經努力，終將怒濤中的救命䌫繩帶上「明」船，日夜守護，緩慢而穩定航返台灣。

快新聞／漁船漂海5天4夜！海巡署成功救援

雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業。（圖／海巡署提供）

歷經連續5天4夜於驚濤駭浪中克服萬難的拖帶作業，今日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將「明」船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距、惡浪、長時間的艱難救難任務。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。

原文出處：快新聞／漁船漂海5天4夜！海巡署成功救援

更多民視新聞報導

委內瑞拉「中國製」雷達實戰即失效！律師：美軍打臉疑美論舔中政客

LIVE／民進黨嘉義縣長提名政見會14:00登場 蔡易餘、黃榮利正面交鋒

可怕！貨輪載「200噸餘油」擱淺花蓮海堤 政府急救援避免海污染

