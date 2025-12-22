漁船走私上億元菸品 5嫌起訴

橋頭地檢署偵破大型海上私菸走私案，查扣未申報私菸約101萬2150包、市值約新台幣1億元，專案小組查緝時動用海巡偵搜犬協助搜索，掌握關鍵證據。檢方近日偵結，依《菸酒管理法》輸入私菸罪起訴3名船長與運輸人員等5人，並向法院聲請沒收扣案私菸。

橋檢先前接獲情資，有私菸集團企圖利用漁船從外海走私大量香菸入境，立即會同海巡署及艦隊分署、岸巡隊，與屏東、桃園警方、高雄市政府菸酒管理科等單位組成專案小組追查。

專案小組調查，「金佶利29號」船長張明富、「金佶利27號」船長陳佑男、「全豐滿號」船長夏天文與負責指揮調度與接應的賴瑋傑、貨車司機林妤彤等5人，於今年8月間分工合作，駕駛多艘漁船前往公海及我國領海外海域，接駁未經主管機關許可輸入的私菸。

專案小組掌握動向後發現，3艘漁船於8月27日陸續駛入高雄興達漁港停靠卸貨，賴瑋傑28日凌晨指揮林妤彤駕駛貨車前往港口準備載運走私菸品，專案小組見時機成熟，持法院核發的搜索票展開查緝，當場扣得101萬2150包私菸，其中紙菸約81萬7130包，加熱菸約19萬5020包，規模罕見。

專案小組更調用海巡偵搜犬登船搜索，偵搜犬於漁船甲板發現大量可疑紙箱，並聞到香菸味道後，不斷朝箱子吠叫示警，海巡人員隨即以手持式X光機逐箱掃描，當場查獲箱內藏放的大量紙菸及加熱菸，成為破案關鍵。

檢方近日偵結，認定張明富等5人涉犯《菸酒管理法》第45條第2項輸入私菸罪，起訴5人並向法院聲請沒收扣案私菸。