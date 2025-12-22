漁船走私101萬2150包菸品！市價1億元 橋檢起訴5人

【記者凃建豐／高雄報導】橋頭地檢署獲報私菸集團企圖在外海以漁船走私輸入大量私菸，張春暉檢察長立即指示主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮海洋委員會海巡署偵防分署花蓮查緝隊、屏東縣政府警察局內埔分局積極偵辦。最後發現菸品從高雄興達港卸駁，於是指揮海巡、警方搜索，當場查緝私菸共101萬2150包，市價約新臺幣1億元，日前將5名私菸集團成員提起公訴。

檢方查出，金佶利29號船長張男、金佶利27號船長陳男、全豐滿號船長夏男、指揮調度接應車輛的賴男，貨車司機林男等人為私菸集團成員，114年8月間，由3名船長分別駕駛上述3艘漁船前往公海及領海海域，接駁未經許可輸入之私菸後，於同月27日陸續駛入高雄市茄萣區興達漁港停靠卸駁。

廣告 廣告

28日凌晨賴男指揮林男駕駛貨車至現場載運走私菸品。專案小組見時機成熟，旋即會同艦隊分署第五海巡隊、嘉義查緝隊、臺南查緝隊、第11、12岸巡隊、桃園市警局中壢分局、高雄市菸酒管理科等單位，持橋頭地方法院核發之搜索票執行搜索而當場查獲，扣得未向主管機關申報進口之私菸共101萬2150包，含紙菸81萬7,130 包；加熱菸19萬5,020包；市價約新臺幣1億元。

扣案進口之私菸共101萬2150包。橋檢提供

檢察官於114年12月16日偵查終結，認被告張男等5名私菸集團成員涉犯菸酒管理法45條第2項之輸入私菸罪嫌，將其等提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收。

張春暉檢察長表示，走私菸品未經我國主管機關之檢驗與審認，其製造品質低劣且成分來源不明，極可能含有過量毒素，恐對人體造成嚴重且未知的危害。私菸缺乏合法明確的經銷商可供約制，消費者若購買此類菸品一旦衍生品質爭議或糾紛，將面臨求償無門、毫無保障的窘境。請民眾切勿貪圖小利而購買來路不明的私菸，以免傷身又破財。

走私私菸漁船。橋檢提供

海巡出動緝毒犬搜查。橋檢提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

