漁電共生上路5年 部分漁民指忽略養殖需求

一根根鋼柱插進水底，像是浮在魚塭上的鋼鐵森林。嘉義縣義竹、布袋間的台泥嘉謙F區案場，2024年底被縣府廢止許可。因一戶養殖戶指設計不符需求、難以施作而停養。雖然雙方和解，但這樣的「共生」，對漁民來說，已難掌握養魚節奏。

水產養殖業者黃國良表示，「現在的漁電共生，完全忽略了養殖的需求，所以我把它稱為叫『漁業犧牲』。」

「漁電共生」訴求魚電雙收，然而實際規劃卻屢屢遇到問題。

南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉說道，「那不要說什麼，就像這次的8月2日，做屋頂型的都淹水了，而且它是跟魚塭一樣平。」

漁電共生「室內型」、光電板架設在建築物頂， 室外型案場，包含設在魚塭上方的「立柱型」與「浮筏型」，以及設於魚塭堤岸旁的「塭堤型」。

「室外型」的立柱柱距，讓原本一氣呵成的捕魚作業，處處受限。

蔡阿玉指出，「這3公尺可能沒有辦法真的，完完全全做到一個捕撈的動作，可是你6公尺是可以的。」

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，「早期全台灣漁塭地租最便宜其實在七股，所以七股是最早光電業者開始進駐的地方。」

全國目前核准的漁電共生土地一半落在台南，而台南正是虱目魚的故鄉。虱目魚八月產地價119.7元，九月和十月儘管回落，仍在百元以上。

多數人認為漲價主因是丹娜絲颱風讓漁獲量驟減。而面對極端氣候和利潤年年下滑，不少魚塭地主乾脆放棄掙扎，改申請土地變更，直接把魚塭改成全光電場。

侯彥隆說：「魚價低的，漁民都願意做漁電共生，那你比較高單價的，像石斑魚、午仔魚那些，像屏東他們其實就沒有意願。」

漁電共生推行5年，養殖漁業的版圖也在水面下悄悄移動。