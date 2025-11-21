漁電共生新里程！大亞集團志光能源搶頭香 獲全台首例「產銷履歷集團驗證」

志光漁電共生案場養殖戶陳阿嬤和兒子撈青蟳。吳馥馨攝



漁電共生再傳捷報！大亞集團（1609）今日宣布，旗下志光能源位於台南七股的漁電共生一期案場（總裝置容量85MW），已於本月14日正式取得全區水產品產銷履歷（TAP）認證。這不僅是國內漁電共生案場首度通過「集團式驗證」的指標案例，更顯示大亞在嚴格的新法規上路前，已率先完成高標準的養殖管理建置，為國內綠能與養殖的結合樹立新典範。

志光漁電共生案場龍膽石斑養殖環境。吳馥馨攝

志光能源一期案場占地廣達114公頃，是目前指標性的大型案場。大亞集團表示，本次驗證特別委託國立嘉義大學辦理，藉由學術單位的專業與公信力，確保驗證過程嚴謹。

值得注意的是，在《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》修正草案正式實施前，大亞便已超前部署，完成全區產銷履歷建置。透過「集團式驗證」模式，以志光能源為主體，將案場內所有合作養殖戶納入統一管理體系，從放苗、養成到採收，建立了一套完整的生產履歷與查核機制，讓消費者能全程追溯，大幅提升市場對漁電共生水產品的食安信任度。

志光漁電共生案場龍膽石斑養殖環境。吳馥馨攝

文蛤、石斑獲認證 智慧養殖抗氣候風險

目前通過驗證的物種包括文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛等高經濟價值魚種。大亞集團透露，後續計畫將白蝦、虱目魚等物種陸續納入驗證範圍，進一步擴大案場的產品多樣性與品質保證。

除了取得認證，大亞集團強調以「養殖為本」的核心策略。集團每年投入逾千萬元經費優化養殖環境，協助養殖戶導入水質監測、遠端監控等「智慧養殖系統」。這項投資不僅提升了養殖效率，更有效降低了近年來極端氣候對養殖業帶來的經營風險。

大亞集團台南七股志光能源漁電共生案場，志光能源85MW漁電共生示範案場啟動儀式。廖瑞祥攝

董座沈尚弘：創造在地共好

大亞集團董事長沈尚弘表示，漁電共生不應只是發電與租金收益的數學題，而是與在地養殖戶「共同經營、共同成長」的長期承諾。

沈尚弘強調，志光案場全區取得產銷履歷，是大亞集團落實ESG（環境、社會與公司治理）、推動永續養殖與地方共好的重要里程碑。他指出，未來將把這套成功的「志光模式」複製到集團旗下其他開發中的案場，致力打造具備示範意義的永續漁電場域，實現綠電生產與糧食安全的雙贏。

