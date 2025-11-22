漁電共生首例!大亞旗下志光能源領跑新制 全區獲產銷履歷
〔記者林菁樺／台北報導〕大亞集團(1609)旗下志光能源一期漁電共生案場，本月14日全區取得水產品產銷履歷認證，為漁電共生案場首例通過「集團式驗證」案例，也是少數在《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》修正草案正式發布實施前，即完成全區產銷履歷建置的漁電共生案場。
漁電共生常常被質是假養殖、真種電，農業部今年已通過「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」(農業容許辦法)規定，由縣市農業主管機關審查水產養殖設施經營計畫通過，才能取得容許核可，落實「養殖為本、綠能加值」為原則。
大亞旗下的志光能源一期總裝置容量85MW、占地面積 114 公頃，14日全區取得水產品產銷履歷認證，產銷履歷驗證委託嘉義大學辦理，透過專業學術單位參與驗證，進一步提升制度之公信力與專業度。
大亞指出，驗證以志光能源為主體，將案場內所有合作養殖戶一併納入範圍，建立統一的養殖紀錄與查核機制，讓產品自放苗、養成至採收全程皆可追溯，進一步強化食安信任與市場競爭力；此次驗證的物種包括文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續也規劃陸續納入白蝦、虱目魚等物種辦理產銷履歷驗證，擴大案場多元養殖物種的管理與品質保證。
大亞集團長期深耕漁電共生，每年投入逾千萬元經費改善養殖環境與設備，並協助養殖戶導入水質監測、遠端監控等智慧化養殖系統，持續提升養殖體質與穩定度，降低極端氣候與環境變動所帶來的風險。
大亞集團沈尚弘董事長表示，漁電共生不僅是發電與租金收益的結合，更是與在地養殖戶「共同經營、共同成長」的長期承諾。志光案場全區取得產銷履歷，是大亞集團落實 ESG、推動永續養殖與地方共好的重要里程碑，未來也將持續以此模式擴大至其他開發中案場，打造具示範性的永續漁電場域。
更多自由時報報導
尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡
羅唯仁疑帶走台積2奈米資料投靠英特爾 新工作曝光了
FT：台美關稅協議將拍板 台灣承諾投資4000億美元含台積電
全村的希望壓力好大！輝達財報驚豔也沒用 黃仁勳怨1事
其他人也在看
與萬豪整合訂房系統失敗 短租屋業者Sonder停業
一度被譽稱Airbnb的時尚替代方案與公寓式旅館混合模式先驅的舊金山初創公司「Sonder」日前宣布，在多年財務困境加劇...世界日報World Journal ・ 1 天前
客委會頒旌揚狀追思邱從容 (圖)
客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴（右）22日參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 23 小時前
大亞旗下漁電共生案場 取得水產品產銷履歷
[NOWnews今日新聞]大亞集團今（21）日宣布，旗下志光能源一期漁電共生案場（總裝置容量85MW，占地面積114公頃），領先業界，已於本月14日全區取得水產品產銷履歷認證，為漁電共生案場通過「集團...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
志光能源1期漁電共生案場 獲水產品產銷履歷認證
（中央社記者潘智義台北21日電）大亞電線電纜集團今天表示，旗下志光能源1期漁電共生案場，已於11月14日全區取得水產品產銷履歷認證，此次驗證物種以文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續也規劃陸續納入白蝦、虱目魚等物種，擴大案場多元養殖物種的管理與品質保證。中央社 ・ 1 天前
漁電共生新里程！大亞集團志光能源搶頭香 獲全台首例「產銷履歷集團驗證」
漁電共生再傳捷報！大亞集團（1609）今日宣布，旗下志光能源位於台南七股的漁電共生一期案場（總裝置容量85MW），已於本月14日正式取得全區水產品產銷履歷（TAP）認證。這不僅是國內漁電共生案場首度通過「集團式驗證」的指標案例，更顯示大亞在嚴格的新法規上路前，已率先完成高標準的養殖管理建置，為國內綠能與養殖的結合樹立新典範。太報 ・ 1 天前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 23 小時前
是不是因為你沒下注？大樂透一二獎都槓龜 一億元大獎送不出去
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩大樂透第114000107期在昨（22）晚開獎！頭獎為1億元，獎號為：「14、20、21、28、31、46」，特別號〉則是「37」，不過...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前