漁電共生「分家」狠甩漁民巴掌 專家：談判籌碼盡失
農業部漁業署研議漁電共生「漁歸漁，電歸電」，引發爭議。專家對此直言，漁民的養殖技術是與光電業者談判的籌碼，漁電脫鉤將使得雙方不對等的權利關係，變得更傾向業者，更對於養殖漁民溝通協作的光電廠商，以及為漁電共生努力的漁民而言，無疑是狠狠的一巴掌。
針對農業部漁業署研擬推動「漁電專業分工」，台灣科技新媒體中心邀請專家對此提出看法。
國立中山大學社會創新研究所助理教授陳德容表示，漁電共生政策提出後，養殖土地與租金水漲船高，所謂「養殖為本」淪為政策口號，除了每年地主多獲得的幾十萬租金之外，光電產業對於在地、產業，絲毫不見加值之處。
他表示，該政策嚴格要求生產事實後，養殖漁民得以與光電廠商協商，規模較小的電業也有機會進入少數大型電業壟斷的市場，兩造間得以逐漸發展出夥伴關係，大阿蓮崙仔頂段的漁電共生示範案場即為成功案例。
陳德容說明，方舟電業在案場興建過程中與漁民持續溝通，全場為顧及虱目魚採收而採用堤岸型光電，甚至在鋪設比例上退讓，漁民則期待以養殖技術作為談判的籌碼，共同為現有的漁電共生案場實驗出新的可能性。
他強調，當這些模範案例逐漸成形之際，原應持續擴散、藉此修補大眾對漁電共生政策的信任，卻突然轉向「漁歸漁、電歸電」的政策方向，對於與養殖漁民溝通協作的光電廠商、以及始終為漁電共生努力創新的漁民，無疑是狠狠的一巴掌。
陳德容指出，過去制度中本應做好與養殖漁民的溝通、以及適宜養殖案場的規劃，在新制中卻成為可擺脫養殖責任與承諾的交換，漁民在協商過程中所僅有的籌碼養殖技術變得不再關鍵，光電廠商將可再壓低與漁民的溝通成本，原本就不對等的權力關係將更傾向光電廠商。
其他人也在看
林淑芬怒批「直聘」比例僅2.7% ：韓國做得到 100% 國對國直聘、為什麼台灣做不到？
[Newtalk新聞] 民進黨立委林淑芬今（9）日在社會福利及衛生環境委員會質詢時警告，雖然《台美對等貿易協議》對於移工權益改善給予三年緩衝，但歐盟《禁止強迫勞動產品上市規章》將於 2027 年 12 月實施，「時間剩不到兩年，不是三年！」對於國內的直接聘僱制度，她也揭露，直聘比例僅有 2.7%，不僅讓移工持續因仲介制度而深陷債務束縛，更讓全台使用移工的 90% 中小企業無力負擔「買工費」，「韓國做得到 100% 『國對國直聘』，為什麼台灣做不到？」 林淑芬引用巨大公司（GIANT，捷安特）的案例指出，即便企業已返還現職移工的所有買工費，並委託第三方完成核評，但美國海關的暫扣令（WRO）至今仍未解除。她進一步指出，國際中 RBA（責任商業聯盟）的標準也已從高科技業延伸到代工業，其核心準則「移工不得承擔就業費用」與「自由選擇工作權利」，對台灣現行制度是極大挑戰。 針對「移工零付費」議題，她也直言，台灣只要有仲介業生存的一天，仲介就是以獲利為目標，就必須要有仲介費，「難道他們要做義工嗎？要做義務的嗎？做善心的嗎？做好心腸的嗎？做功德的嗎？」林淑芬直接點出現實層面：「移工沒付費會換成誰付費？
美國、以色列為何打不敗伊朗？軍事專家：川普傲慢自大、把常識拋諸腦後
雖然美國總統川普威脅要將伊朗「一整個文明將在今晚消亡」，以逼迫伊朗坐上談判桌，但川普隨後突然在自己開設的期限到達之前，突然宣布「停火」兩週，隨後也得到伊朗官方的響應。而對於這場並未成功的軍事打擊，有專家認為，美國總統無視那些顯而易見的危機，並且把常識都拋諸腦後。美國為何差點陷入戰略泥沼曾批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」的美國布朗大學沃森國際公共事務學院中國......
警界彭于晏…幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」遭停職！當庭認罪求1事
成也精緻五官，敗也精緻五官！台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣獲「警界彭于晏」之稱，去年6月攔查酒駕案件，未依規定對同車女乘客開罰，不管對方有男友，大頭管不住小頭，帶女乘客滑進旅館5小時。黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人炫耀討論，才讓整件事曝光，遭檢方起訴停職。台南地院今（8）日開準備庭，他除了當庭認罪，也求當事人和解；其律師則說，黃員只是一時失誤，還年輕，一旦被褫奪公權就無法再穿回警服，「這懲罰太重」。
自駕出車禍害正妹女友癱瘓 他承諾負責「2個月後失聯」首發聲回應
《紅星新聞》報導，白女與當時的男友張先生及其家人自駕出行途中發生車禍，導致胸部以下高位截癱。根據道路交通事故認定書，張先生須負事故主要責任，車內包括白女在內的乘客均無責任。然而，事故發生後的後續發展，卻讓她陷入身心與現實的多重困境。白女表示，張男一家曾承...
日職／我想吃青菜！徐若熙透露旅日2個月最大困擾 最強娘家火速支援
前味全龍王牌、現效力於日職福岡軟銀鷹的「龍之子」徐若熙，旅日生活已屆滿兩個月，儘管在場上展現強大競爭力，但私下卻正經歷一段艱辛的「飲食適應期」。 根據《TSNA》報導，徐若熙受訪時透露，日本飲食...
林倪安淚訴遭朱宇謀精神暴力「組成五人受害者聯盟」當場連線指控
兩人於去年8月交往，同居後卻發現朱宇謀性情大變，對她精神暴力，三字經不離口，有時還會捏她，昔日愛人如今反目，她被問到是否會後悔愛過朱宇謀，忍不住哽咽掉淚：「我不知道。」
日職》來日本2個多月有一件事很困擾 徐若熙：我想吃青菜
徐若熙今年起跟軟銀鷹簽下3年合約，從春訓就開始加入球隊訓練，至今在日本生活2個多月，卻遇到讓他依舊困擾的問題。
台灣低調新神山曝光！股價狠漲1400元、市值只輸台積電 謝金河點名他壓力大了
在美國最後通牒倒數將屆之際，美國總統川普（Donald Trump）宣布，已與伊朗達成停火2周的協議，停火消息一出，國際油價應聲重挫，激勵台股8日開高，盤中更首度出現「40 檔千金股」齊聚的史詩級場面，終場收在1531點，站穩3萬4000點大關，創下史上第二大漲點紀錄。財信傳媒董事長謝金河今（9）日在臉書以「低調的另一座神山正在崛起」為題指出，都說台灣是台積......
張凌赫《這一秒過火》開播期曝光 集4大超狂元素劇照帥炸！「瘋批少帥」再現破碎感
張凌赫在古裝劇《逐玉》大受矚目後，下一部作品備受粉絲期待，他與女神王楚然合作的《這一秒過火》已於3月底過審，預計5、6月可正式上檔，截至8日，平台預約量已突破556萬，創民國題材劇集預約新紀錄。
鋒面減弱終於放晴！北部氣溫如洗三溫暖 下周天氣大翻轉
高溫即將席捲全台。中央氣象署預報員林柏東表示，今天鋒面逐漸減弱，入夜後天氣趨於穩定，明天起各地可見陽光，未來一周天氣整體穩定，高溫上看30度，部分地區更可能突破36度。
赴日自由行！父母「這3行為」讓兒崩潰親揭兩老心態 眾人傻眼：愛面子
各國文化差異甚大，不少人第一次出國時，容易將原本的生活習慣帶到他國，進而引發當地人反感。一名男子抱怨，自己帶父母到日本自由行卻感到相當丟臉，母親不僅闖入禁區拍照，父親還在未設吸菸區的地方抽菸，讓他相當困擾，貼文曝光後，引發網友熱議。
藍營大貴人出現！吳子嘉驚呼：鄭麗文快磕頭
[NOWNEWS今日新聞]民進黨2026台北市長人選至今難產，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。資深媒體人吳子嘉分析，沈伯洋若最終獲得提名，可能演變成全...
全紅嬋疑遭「集體霸凌」！國家隊隊友、央視記者皆涉入
體育中心／李明融報導中國跳水天才少女全紅嬋，最著名的就是她入水時，水面幾乎沒有波動，被網友稱為「水花消失術」在2021年東京奧運會上，年僅14歲的她在女子單人10米跳台決賽中，五跳中有三跳拿到了滿分（10分），最終以466.20分打破世界紀錄奪金。然而近期竟爆出遭到「集體霸凌」，成員名單包括國家隊隊友、央視記者及國際裁判，消息曝光立刻震驚中國體壇。
辜仲諒買爆台泥看中什麼？他點出一大關鍵
[NOWNEWS今日新聞]中信慈善基金會董事長辜仲諒近期豪擲重金，在短短三個月內從市場買進超過40.61萬張台泥，持股比重直衝5.26%，一躍成為台泥最大股東。這樁高達百億規模的增持案引發市場熱議，財...
超商就能買！30歲女早餐改吃4食物 脂肪肝全消失「3個月瘦5公斤」
一位30歲上班族因輕度脂肪肝定期追蹤，最近一次健檢脂肪肝竟然完全消失，原來她在短短3個月內瘦了5公斤，體重從76公斤降至71公斤。這位女性上班族並未透過運動或斷食達成減重目標，而是將早餐習慣做了大幅調整，改為攝取一至兩根地瓜（重量約100至200克）、一根香蕉，有時會額外加入兩顆水煮蛋，並搭配一杯咖啡。這四種食物都能在超商輕鬆購得，為忙碌的上班族提供便利。
男子急診喊「67天沒大便」 醫灌腸手挖都沒用：我無能為力
一位50歲左右的患者就醫，表示自己腹痛且已有67天未排便。醫師起初懷疑是檢傷人員未詳細記錄，當面向患者確認時，患者堅持確實是67天未排便，甚至表示擔心腸子會破裂，因此不敢進食。檢查結果顯示患者腸道內並無大量糞便堆積，但患者仍堅稱需灌腸，最後醫師無奈表示：「你的便秘不是一般的便秘……我無能為力啊。」
力阻川普與伊朗停火！納坦雅胡揚言，就算美伊停戰、以色列仍會繼續掃蕩周圍敵人
美伊戰火持續延燒，無論是波灣鄰居或歐亞各國，無不希望這場鬧劇盡快落幕，但唯獨一人、特別不希望美國與伊朗和談，他就是以色列現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。外媒最新報導指出，隨著華府與德黑蘭有可能走向停火和解，納坦雅胡第一時間致電美國總統川普（Donald Trump）發出警告，呼籲美方不要在這個階段與伊朗達成停火協議。《以色列時報》指......
曾志偉跨海提告逆轉贏了！邱瓈寬判賠5700萬 高院判決理由曝光
知名影視製作人邱瓈寬（寬姐）的恩師裴祥泉2015年過世後，2億元遺產全留給愛徒邱瓈寬、楊智明等人。港星曾志偉跨海向裴祥泉的繼承人及胞妹裴祥麟等提告，主張多年來借款給裴祥泉共計5700萬元，應由繼承人返還。案件一審判決曾志偉敗訴，但台灣高等法院今判決邱瓈寬應給付5700萬元，可上訴。
差10分鐘就開戰！川普恐嚇滅絕文明 巴國急斡旋「驚險停火內幕」曝 中俄聯手打臉聯合國
差點引爆第三次世界大戰...美國總統川普日前對伊朗下達殘酷通牒，揚言若不開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），將面臨「整個文明滅亡」的慘況。就在美東時間7日晚間8點、死神降臨前的最後10分鐘，在巴基斯坦與中國緊急斡旋下，美伊達成震撼全球的停火協議。然而，聯合國安理會卻爆發激烈口水戰，中國代表傅聰重砲抨擊美以行動「非法」，更聯手俄羅斯行使否決權，擋下針對伊朗的制裁草案。
吊車大王胡漢龑女兒正臉曝光 網驚呆：笑容把我帶走
64歲竹北「吊車大王」胡漢龑，是機械起重工程董事長，年收入達30億，擁有4位妻子及14位孩子的他，鮮少對外透露家人的現況，近日，他的其中1位女兒上了中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，姣好面貌曝光後，讓不少網友直呼要戀愛了。