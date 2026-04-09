漁電共生「分家」狠甩漁民巴掌 專家：談判籌碼盡失

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農業部漁業署研議漁電共生「漁歸漁，電歸電」，引發爭議。（本報資料照片）

農業部漁業署研議漁電共生「漁歸漁，電歸電」，引發爭議。專家對此直言，漁民的養殖技術是與光電業者談判的籌碼，漁電脫鉤將使得雙方不對等的權利關係，變得更傾向業者，更對於養殖漁民溝通協作的光電廠商，以及為漁電共生努力的漁民而言，無疑是狠狠的一巴掌。

針對農業部漁業署研擬推動「漁電專業分工」，台灣科技新媒體中心邀請專家對此提出看法。

國立中山大學社會創新研究所助理教授陳德容表示，漁電共生政策提出後，養殖土地與租金水漲船高，所謂「養殖為本」淪為政策口號，除了每年地主多獲得的幾十萬租金之外，光電產業對於在地、產業，絲毫不見加值之處。

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他表示，該政策嚴格要求生產事實後，養殖漁民得以與光電廠商協商，規模較小的電業也有機會進入少數大型電業壟斷的市場，兩造間得以逐漸發展出夥伴關係，大阿蓮崙仔頂段的漁電共生示範案場即為成功案例。

陳德容說明，方舟電業在案場興建過程中與漁民持續溝通，全場為顧及虱目魚採收而採用堤岸型光電，甚至在鋪設比例上退讓，漁民則期待以養殖技術作為談判的籌碼，共同為現有的漁電共生案場實驗出新的可能性。

他強調，當這些模範案例逐漸成形之際，原應持續擴散、藉此修補大眾對漁電共生政策的信任，卻突然轉向「漁歸漁、電歸電」的政策方向，對於與養殖漁民溝通協作的光電廠商、以及始終為漁電共生努力創新的漁民，無疑是狠狠的一巴掌。

陳德容指出，過去制度中本應做好與養殖漁民的溝通、以及適宜養殖案場的規劃，在新制中卻成為可擺脫養殖責任與承諾的交換，漁民在協商過程中所僅有的籌碼養殖技術變得不再關鍵，光電廠商將可再壓低與漁民的溝通成本，原本就不對等的權力關係將更傾向光電廠商。

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