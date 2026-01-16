「漂亮全壘打」卓榮泰：台灣取得對美順差國最優渥待遇

台美關稅談判結果正式出爐。行政院長卓榮泰16日上午召開記者會宣布，台灣與美國已敲定多項關鍵共識，包括對等關稅調降至15%且不疊加、半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作備忘錄簽署，進一步鞏固雙方經貿與供應鏈夥伴關係。

卓榮泰表示，由行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日在華府與美國商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾召開總結會議，駐美代表處並與美國在台協會於商務部共同簽署投資備忘錄。

卓榮泰說明，本次談判團隊秉持四大核心目標，全數取得具體成果。第一，成功爭取對等關稅再度下調至15%，且採不疊加計算方式，與日本、韓國及歐盟一致。相較去年4月原本32%的水準，歷經暫時性20%後再度下調，實質減輕台灣出口產業負擔。

第二，在232關稅方面，台灣半導體及其衍生產品、半導體相關投資全面適用最優惠待遇，同時也爭取到汽車零組件15%不疊加稅率，以及航空零組件零關稅等關鍵成果。

第三，台灣將以「台灣模式」深化與美國的供應鏈合作。台灣企業將自主赴美投資約2,500億美元，政府並透過公股銀行融資與信保機制，再提供2,500億美元支持，投資領域涵蓋半導體與ICT供應鏈，與美國共同打造產業聚落。卓榮泰強調：「只要主峰留在台灣，山就在台灣，台灣就能立足本土、布局全球。」

第四，促進台美貿易平衡，建立供應鏈戰略夥伴關係。卓榮泰形容此次成果「等於擊出漂亮全壘打」，台灣取得對美貿易順差國家中最優渥待遇，期盼在此基礎上完成台美貿易協定，未來將依法送請立法院審議，盼朝野共同支持。

