漂亮真的很貴？她算出變美開銷 網友意見兩極

一名女網友分享維持外貌所需支出，保養、醫美與造型開銷合計驚人。（圖／Pixabay）

想維持亮麗外貌，背後需要多少投資？一名女網友近日在社群平台分享自身經驗，細數為了變美所付出的金錢代價，初步估算，一年花費竟高達44萬元，引發網友熱議。

該名網友在Dcard發文，以「漂亮女生真的很花錢」為題，坦言自從開始認真學習打扮後，才發現維持外貌是一條極為燒錢的不歸路。她指出，即便不包含牙套、整形等大型費用，光是常見的醫美項目如皮秒雷射、肉毒桿菌等，一年就可能需投入10至20萬元。

除了醫美開銷，其他例行性美容維護也不容小覷。她表示，包括染燙與護髮、睫毛嫁接、美甲等項目，幾乎每月或雙月就需一次，每次動輒上千元。若習慣使用專櫃品牌的保養與化妝品，年花費也可能落在3至10萬元之間。



她進一步提到，治裝費與運動支出也是不可忽視的部分。若每月添購一至兩套質感衣物，加上一年購入一至兩件名牌鞋包，保守估計需支出10至20萬元不等。若再加上健身或皮拉提斯等運動課程費用，一年支出約落在2至10萬元之間。以各項平均成本計算後，總開銷約為44萬元，且這還不包含日常生活與飲食支出。

這篇貼文曝光後，立刻引起熱烈討論。部分網友認同她的說法，表示「漂亮真的要花錢」、「確實，我的美麗是用錢堆出來的」。但也有不少人提出不同觀點，認為並非所有變美的方式都需要高額花費。

有網友指出，「不一定每個項目都要做，健康飲食、規律作息和適度運動，其實更能提升外貌」。也有人認為，「真正漂亮的女生往往素顏也好看，靠打扮變美才花那麼多錢」。

此外，也有留言表示，這類支出更多是滿足個人對外表的自我要求，而非真正決定他人眼中的美麗標準。變美是否等於高消費，仍是一個見仁見智的問題。

