漂撇的工廠少年到光寶總座 邱森彬的非典型路徑

圖為光寶總經理邱森彬。

2020年光寶啟動世代交替時，光寶這艘已經航行45年的大船，船長由創辦人宋恭源、交給了宋恭源獨子宋明峰，掌舵者則改由在光寶工作超過30年的老將邱森彬接手，不過，邱森彬是個不太典型的總經理。

比起台灣眾多電子業高層都有台清交成的學歷、或是海外留學拿碩士或博士學位的經歷，邱森彬小時候不愛唸書，所以沒上高中，而是進入高工讀機械科，在工廠實習時，有些同學已經快要誤入歧途，所以重義氣的邱森彬，在工廠磨扁鑽、準備為了朋友去打架的日子，也不是沒有。

廣告 廣告

後來他覺得這不是辦法，高工畢業就北上找工作、存了錢之後，再去念二專，畢業後便當兵、出社會，才25歲就進了光寶，但其實邱森彬被光寶錄取時，根本不知道光寶做什麼產品、也不知道光寶是一家什麼樣的公司。

他從最基層的採購做起，但是邱森彬在學期間唸的是機械、是管理，不是電子，他連什麼是電阻都搞不清楚，但幾年的努力下，他做到電源供應器最重要的關鍵零組件變壓器，都靠他掌控進料的品質、交期與價格。

邱森彬深怕自己待在舒適圈、原地踏步，在摸透變壓器零組件的採購之後，他主動爭取去馬來西亞管工廠、再轉赴中國打理工廠，管工廠讓他從經理升到了處長之後，他想調整工作未獲回應，只好以辭職為要脅，總算回到台灣從頭學起怎麼當個業務，並且從筆電用的電源供應器開始賣起。而在接下光寶總經理的棒子之前，他已經是光寶電能事業群的執行長，電子公司四大主要領域採購、工廠、業務、研發，只有研發他沒有做過。

過去光寶是代工廠思維、追求量大，光寶的營業額、技術層次、毛利率與台達電的差距，越來越大。但是在邱森彬的帶領下，光寶也走向不再只追求量，而是將眼光轉向高單價、高技術含量、高毛利率的產品，如AI伺服器用的電源、BBU與水冷散熱系統，光寶也曾是台灣第一家為了OpenAI用的伺服器開發出電源的業者，而且，在他的領導下，光寶追求的商業模式，已經不是單純的代工，而是預期市場未來的發展方向、發展完整解決方案，在適當的時機提供給客戶。

不過，要走在市場的前面，除了技術趨勢要看得透徹，研發實力也得跟得上，也因此，邱森彬上任之後積極提高研發費用，從他接手前研發費用只佔年營收的3％、拉高到現在的5％出頭，接下來還要向6％邁進。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／16兆元大單分食有望？光寶打入甲骨文AI伺服器供應鏈

AI應用成光寶成長引擎 營收收貢獻度明年挑戰4成 光寶總座：沒有悲觀的理由

光寶Q3 EPS首度突破2元 淨利創18年來單季最佳 4Q將創全年營運巔峰