漂浮屋頂 下沉廣場…翻轉台南

隨著鐵路地下化，台南火車站也將展新貌，改為下沉式廣場，展現台南古都重要交通門戶。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

鐵路地下化將趕於今年底通車，而一百二十六年歷史的台南火車站也將展新貌，共同「翻轉台南」。新站體兼顧交通機能、都市空間與古都記憶，外觀建築上面擁有漂浮屋頂，一樓為「都市大客廳」，兼具採光、通風，結合寬廣的下沉廣場，展現台南古都重要交通門戶，屆時也將台南交通邁入新紀元。

展現文化古都對文資重視，台南火車站第二月台和地下道等，都擴大列入文資保存範圍。（記者林雪娟攝）

根據設計，站體設計兼顧通風、採光，透過大屋頂導入自然採光，結合寬廣的下沉廣場，改善候車與轉乘環境，另規劃輕量化空橋，可欣賞國定古蹟建築和經典大時鐘，感受新舊建築交錯魅力。

廣告 廣告

而第二月台即將具有文資身分，棚架構建拆除後將原地復舊，為保留鐵道記憶、延續歷史場景，將於原軌道展示車廂。配合工程，鐵道局也「挖出」一段已塵封八十八年歷史影像，包括當時的台南火車站大廳、地下道，甚至蒸汽火車（現存台南體育公園）進站畫面。鐵道局說，地下道經中央文資審議，指定為國定古蹟部分，第二階段施工會加以保留，這些資料，成為研究早期鐵道文化重要史料。

除文史，南鐵地下化永久軌工程也藏有「秘寶」。鐵道局指出，隧道內乃是全國首例全面採用無道碴軌道工法，鋪設成無縫軌道，將可大幅提升列車行駛穩定度及降低震動與噪音，另整合道床彈性機制與列車懸吊系統，避免系統共振加成效應，並導入具減振、抑噪功能的道岔軌道設計，全面提升乘車舒適性，這些「不為人知」的工法，更讓百年鐵路在地下展現現代化新樣貌。