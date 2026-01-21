漂浮「姆明」在台中公園週末為中台灣燈會揭開序幕

為迎接「2026中台灣元宵燈會」，台中市政府引進國際知名 IP「姆明一族（The Moomins）」，打造系列驚喜亮點。其中，台中市政府建設局將在台中公園日月湖推出全新焦點「姆明（Moomin）」，即將於周日正式登場。童話精靈將悠游湖面，為百年古蹟注入溫馨夢幻的童話色彩，也為燈會揭開幸福暖身序幕。(見圖)

建設局長陳大田表示，此次中台灣燈會的重要亮點之一「姆明（Moomin）」已引發高度關注，市府特別將來自姆明谷的山林精靈帶到台中公園日月湖。圓滾滾的身軀悠閒躺臥水面，白天展現 Q 萌療癒的可愛風貌，夜晚則在燈光映襯下營造夢幻景象，邀請市民朋友走進台中公園，近距離感受專屬台中的幸福感動。

建設局表示，台中公園為台中市歷史最悠久的城市公園之一，「姆明」亮點將成為今年燈會的熱門打卡地標，市府也將同步規劃周邊動線與照明設計，確保民眾安全遊園。期盼透過這次合作，讓台中公園成為城市夜間新地標，也讓市民在元宵期間體驗一場夢幻的童話之旅。