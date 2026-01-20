「漂白水湯」搞垮30年便當店？衛生局今稽查：仍依食安法處理

高雄鳳山一間經營三十年的老字號便當店因食安糾紛停業，引發地方熱議。一名長期光顧的消費者在社群平台Threads發文，指控去年十一月中旬在該店用餐時，疑似喝到含有漂白水的湯品，導致喉嚨劇痛、口腔黏膜異常，就醫花費八百七十元，但與店家協商醫藥費分擔破局。

鳳山一家老字號便當店疑似有一名顧客喝到漂白水湯，最後於去年底宣布歇業，引發討論。(圖／衛生局提供)

該名消費者在貼文中透露，自己是這家便當店的老顧客，即使身邊朋友都嫌棄衛生條件不佳、不願陪同用餐，甚至曾帶另一半去吃時發現菜裡有大蟲，她依然持續光顧。事發當晚獨自前往用餐時，發現湯品氣味異常，帶有刺鼻感，與過往味道不同，當下便未再繼續飲用。

返家後，消費者開始感到喉嚨疼痛，形容不適感像是被割傷一般。隔日掛急診就醫，陸續看過耳鼻喉科、牙科，被診斷出口腔黏膜異常、牙齦紅腫、吞嚥困難等多項症狀。事後透過私訊向店家反映，店家第一時間表達關心，並表示當天未接獲其他顧客反映類似狀況，也請消費者先行就醫。

針對後續醫藥費用，雙方進行多次溝通。消費者提出醫藥費合計約八百七十元，希望店家協助分擔。店家原本承諾願意協助醫藥費，並要求提供診斷證明，同時希望消費者將網路貼文刪除。消費者將收據與診斷資料提供後，卻未獲得進一步回應。

店家在對話中強調，應先釐清用餐造成損傷的證明，透過第三方居中協調確認責任歸屬。店家提及，若每位顧客皆因不適要求醫藥費，對店家而言也有顧慮，認為缺乏直接證明。協調陷入僵局後，消費者表示原本希望店家自行改善食安問題，並未向衛生單位檢舉。

便當店歇業後，有客人覺得不捨，也有人覺得這家店的確衛生有待加強。(圖/中天新聞)

後來得知便當店停止營業，消費者還被指責搞垮了三十年老店。貼文曝光後，引來許多老鳳山人留言力挺，有網友直指「這家口味不錯、衛生真的一言難盡」、「十年以上沒去吃過，衛生爛到有剩」、「品質愈來愈差」。也有人表示不捨「收掉有點難過，畢竟真的好吃」。

衛生局今天派員前往便當店稽查撲空，現場確認已無營業，店家張貼歇業公告。衛生局說明，未接獲醫院通報、也未接獲民眾陳情，經查民眾反映案發時間為去年十一月中旬，同年十二月底業者於臉書公告停止營業。針對民眾反映事項，目前正聯繫業者確認釐清，最終查察結果將依食品安全衛生法規辦理。

