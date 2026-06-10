漂白豬大腸「遭重罰5400萬元」沒繳！黑心公司遭強制執行…追回4.5萬

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記者陳弘逸／屏東報導

百威食品公司楊姓負責人，遭控指示員工以工業用雙氧水漂白豬大腸，共2355公斤流入市面；此案，檢方依法違反食安法起訴公司、楊姓負責人及2員工，案件已進入審理階段；該公司因引發重大食安疑慮，遭主管機關衛生福利部食品藥物管理署重罰5400萬元，逾期未繳。屏東分署就義務人位於屏東轄區內之財產強制執行，並在日前聯合拍賣會，賣出將該公司名下兩只貨櫃屋，用於清償滯欠的罰鍰。

屏東分署收案後，將該公司名下兩只貨櫃屋以4萬5000元順利拍定，拍賣所得將挹注國庫，用於清償其滯欠之罰鍰。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，百威食品公司楊姓負責人因客戶屢反映所銷售豬隻大腸成色、品項不佳，為提升銷量，防止遭退貨，便購買工業用雙氧水清洗漂白豬大腸，2025年6至9月間，以每公斤140至150元販售給客戶，共達2355公斤。

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此案曝光後，楊姓負責人、蘇姓及陳姓員工為食品加工從業人員，被依涉犯食品安全衛生管理法起訴，檢方向法院具體求刑2年以上，併科罰金100萬元；至於員工建請均量處有期徒刑1年以上，併科罰金15萬元。

百威食品公司楊姓負責人，遭控指示員工以工業用雙氧水漂白豬大腸，共2355公斤流入市面；此案，檢方依法違反食安法起訴公司、楊姓負責人及2員工。（圖／翻攝畫面）

該公司遭主管機關衛生福利部食品藥物管理署重罰5400萬元，逾期未繳。移送法務部行政執行署新北分署執行後，囑託屏東分署就義務人位於屏東轄區內之財產強制執行。

屏東分署收案後，積極調查義務人名下可供執行財產，陸續對義務人財產進行查封、拍賣，並在6月2日聯合拍賣會，將該公司名下兩只貨櫃屋以4萬5000元順利拍定，拍賣所得將挹注國庫，用於清償其滯欠之罰鍰。

屏東分署表示，本案屬社會高度矚目之重大食安案件，分署將持續積極追查轄區內義務人財產並強力執行，以落實行政院「五打七安」政策中守護「食安」之核心目標。

屏東分署亦呼籲，食品業者應秉持良知合法經營，切勿心存僥倖使用非法添加物危害民眾健康；對於因違規遭裁處之公法上金錢給付義務，更應主動繳納。行政執行機關將持續展現強力執法決心，捍衛國家債權並守護國人食品安全。

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