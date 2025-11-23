「漂移台東人 音樂故事同學會」在台北 每個音符都是想家的路徑

【記者 朱達志／台東 報導】「台東孩子集合啦！」臺東縣政府主辦的2026台東博覽會-「東GO！台東人漂移拼搏主題展」，提前啟動暖身活動，於22日在台北爵士廣場庭園舉辦「漂移台東人-音樂故事同學會」，邀請旅外的台東遊子與熱愛台東的朋友們共襄盛舉。昨天午後的台北很「台東」！不只有歌手王宏恩、高偉勛、吱吱郭芝吟的歌聲，洛神花茶、糙香酥等鄉愁美食，更聚集了許多異鄉遊子們，「欸，你也是台東來的嗎？」平常隱藏在都市裡認真生活的台東人們難得現身，驚喜相認，一起分享對故鄉的熱愛和想念。

臺東縣政府將於明(2026)年夏季辦理2026台東博覽會，而「東GO！台東人漂移拼搏主題展」是其中的策展，聚焦台東人的離返鄉故事，並以「東GO！So Please Don‘t go」為概念，看似矛盾的文法和諧音梗，訴說「在依依不捨裡勇敢向前走，在浪跡天涯時知道仍有家」的心情。展覽將涵蓋微光集的主展區、縣內各處的復刻老店全城展及縣外(台北、高雄)的衛星展，還有為期約兩週的金馬號復刻體驗，讓觀展者能親身感受昔日外漂記憶。

國計處李素琴處長表示，主展覽雖然在明年，但今年已先啟動部分暖身活動，邀請在外打拼的台東人一起關注，也為2026台東博覽會預熱聚氣，期待透過展覽的聚焦，「在離鄉與返鄉之間，遇見台東人的勇氣、愛和夢想」。

這場在台北舉辦的「東GO！漂移台東人 音樂故事同學會」，邀請到許多旅外台東人大集合，台東歌手高偉勛、吱吱-郭芝吟除了各自演唱自己的創作外，更合體重現，述說清晨五點往台北的那班火車及離鄉背井追求夢想的心境，是許多台東人共同的生命經驗。而當年從布谷拉夫部落到台北追尋音樂夢想的王宏恩，已從徬徨流淚的少年成為金曲歌王，繼續實踐著夢想，他演唱多首以故鄉為主題的經典歌曲，把現場氣氛帶到高點，在說說唱唱中，喚起大家對台東的思念與情感連結。

現場更有鄉愁美食，讓參加者一口回到台東！將台東限定的「叮哥茶飲」的洛神花茶、紅烏龍拿鐵以及最強伴手禮「青澤」都搬到現場！吧東Bartung調飲老闆五謙、山海澱(長濱一號)李育瑞也上台分享自己返鄉創業的故事。活動以「同學會」為號召，台北市台東縣同鄉會陳金裕理事長、台灣金控總稽核許素珠女士等，及許多台東高中、台東女中、台東高商、公東高工等各世代的校友趁此機會相聚，帶著高中求學時期的代表物：制服、書包、畢業紀念冊等，在故事牆前打卡合照，一同重溫青春時光。

「原來有這麼多台東人在台北！」透過音樂、飲食與記憶的交織，現場的每個人都再次感受與家鄉緊密相連的溫度，「東GO！台東人漂移拼搏主題展」邀請台東人一起回憶自己的漂移拼搏歷程，也找到自己的方式重新與故鄉連結。更多關於2026台東博覽會及本次展覽資訊，也歡迎持續關注官網及社群。

「2026台東博覽會」 官方網站 https://taitungexpo2026.com.tw/

「東GO！台東人漂移拼搏主題展」粉絲專頁 https://www.facebook.com/taitunggo.dontgo

（照片記者朱達志翻攝）