漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
【文／Beauty美人圈．編輯團】
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！
不適合淺色髮類型1：皮膚偏黃或有黑眼圈
如果你的膚色偏黃、容易暗沉，或是黑眼圈明顯，染上淺髮色反而會放大這些問題。淺色髮會讓膚色顯得更黃、更沒精神，也會凸顯臉上的瑕疵，像是黑眼圈、泛紅或痘疤都會更明顯，除非有把握靠妝容來修飾，否則很容易讓人覺得「氣色不好」。
不適合淺色髮類型2：眼睛細長、眉眼距離寬
這類五官分布較「開」的人，臉部中段留白多，若再搭配高明度髮色，容易讓臉看起來更空、更沒重點。深髮色則能在視覺上「集中焦點」，讓眉眼區域更緊湊、五官更立體。若真的想染淺髮，可以選擇低飽和的霧棕或深亞麻色，用自然陰影修飾比例。
不適合淺色髮類型3：五官較深邃、量感高
如果你是五官深邃、骨相明顯的類型，像是高鼻樑、深眼窩、顴骨立體，這類型的人其實更適合深髮色，能透過明暗對比凸顯五官的立體感，反而染上淺髮後，陰影層次會被削弱，讓原本的深邃感被「洗淡」，五官看起來會變得平面。特別是在自然光或素顏狀態下，更容易有「沒精神」或「氣勢變弱」的感覺。
不適合淺色髮類型4：氣色偏冷、唇色淡
如果你的膚色偏冷白、或唇色天生偏淡，染淺髮色反而容易讓整體氣色看起來更虛。因為淺髮色會降低臉部與頭髮之間的明暗對比，削弱膚色的紅潤度與立體感。尤其是帶灰感、亞麻或冷調的淺色髮，更容易「吃掉」臉部血色。相對來說，帶點深度的髮色能平衡膚色、襯出紅潤光澤好氣色。
不適合淺色髮類型5：臉型偏寬或下顎線明顯
深色髮本身有「收斂」效果，可以在視覺上縮小臉部輪廓，讓臉型看起來更窄、更集中；但一旦換成淺髮色，亮度拉高、對比變弱，臉部邊界會被整體「放大」，更容易顯得臉寬、下巴有份量感。如果你的臉型偏寬，或下顎線條比較明顯，其實還是深色髮會更加修飾臉型。
《延伸閱讀》
秋冬最火「奶茶灰」髮色回歸！奶茶棕ｘ霧灰調15款染髮範本，不漂褪色也好看
