漆畫師失輪椅光復激流中挺3小時 災後門諾長照接住

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）66歲漆畫師江添昌在光復洪災中，家園被洪水吞沒，一度命懸一線，因是脊椎損傷患者，當時受困自宅逾3小時；獲救後更幸有門諾醫院長照部協助，讓他回到自己生活節奏。

門諾醫院今天轉述江添昌回憶指出，受災當天獨自在家，短短幾分鐘內，水位從腳踝瞬間漫上腰際，最後淹到胸口，原先他坐在電動輪椅上，本以為輪椅夠重能抵擋水流，沒想到強大洪水竟把輪椅沖出屋外；還好輪椅上的氣墊座因浮力將身體往上托，他伸手抓住屋簷與輕鋼架，半身浸在激流中超過3個多小時，終於等到救援。

廣告 廣告

不過，真正的考驗並未因獲救而結束。失去輪椅的江添昌在收容所只能勉強借一張有輪子的辦公椅，由他人推著移動，連上廁所都極為不便；那種感覺，讓他覺得失去最起碼的尊嚴，心情相當低落。

正是在這樣最脆弱時刻，門諾醫院長照部伸出援手。

門諾醫院長照部在接獲通報後，第一時間啟動緊急支援行動，隔日即由職能治療師蔡儀螢緊急調度特製輪椅與氣囊座墊，送抵收容所，協助江添昌恢復最基本行動能力，並細心指導他正確使用方式，避免二度傷害。

除了緊急調度輔具，社工師呂凱婷與職能治療師陳玟婷也全程陪伴，協助聯繫、評估生活需求、協調後續安置資源，讓江添昌在混亂中重新感受到被接住、被守護的力量。江添昌說：「我那時候真的覺得，天使來了。」

江添昌年輕時在軍中因實彈演習意外中彈，導致半身癱瘓；921地震時身處南投震央，親眼目睹家園崩毀，年老返鄉，本想安穩度日，卻再度遭逢百年洪災。然而，他始終沒有被擊倒。中年轉投入漆藝創作，從最簡單材料開始，一片片蛋殼、一道道上漆，磨出屬於自己的藝術語言，作品更曾獲得國家工藝獎肯定，如今仍是許多學生的啟蒙師。

目前江添昌暫住榮民之家，預計3到6個月後重返光復，重新展開生活。門諾醫院長照部也持續關心他的復原狀況，陪伴他找回屬於自己的生活節奏。同時，門諾團隊與相關單位保持聯繫，協助銜接後續所需資源，讓他的生活逐步回到穩定與安心。

門諾醫院長照部主任江筱蕙表示，多年來深耕花東地區，面對的不只是老化社會，更是交通不便、資源不足與偏遠地區獨居長者的各式挑戰。光復地區爆發洪災，第一時間啟動跨專業支援機制，整合醫療、長照、復健、護理與社工等資源，主動前進災區支援；同時關注災後心理衝擊，透過陪伴、傾聽與轉介諮商服務，協助受災民眾重拾安全感與生活信心。

江筱蕙指出，災後重建不只是一段時間，而是一條緩慢且漫長的路；門諾醫院將持續以「在地守護」角色，陪著災民一步一步找回生活節奏，讓醫療與照顧的溫度走進每一個需要的角落。（編輯：陳仁華）1141130