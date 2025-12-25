漏夜排隊！1100人卡位抽白沙屯拱天宮斗燈

記者吳俊賢、謝昀蓁、沈明志／苗栗報導

苗栗白沙屯拱天宮一年一度開放點平安斗燈、文昌斗燈，採取抽籤制，一共1196支籤，今年吸引1100位民眾前往排隊卡位，不畏狂風細雨，排在第一名的民眾，前一天晚間8時就抵達，甚至還有遠從澎湖來的民眾，特地搭飛機前來，拱天宮總幹事表示，會採取抽籤制，是不希望有心人來排隊卡位，賣黃牛位置。

苗栗白沙屯拱天宮開放點斗燈。

民眾：「還有23分鐘。」

黑壓壓的人群全副武裝，穿厚外套、戴口罩擠在拱天宮香客中心前，上千人排隊卡位，就是為了點平安、文昌斗燈。

廣告 廣告

千人擠在拱天宮香客中心前。

民眾：「我從台北，大概3點半（出發），438號，我們來的時候，就已經很多人。」

一共1100人報名，民眾提前來，已經排到四百多位，廟方也貼心準備，現煎熱騰騰蘿蔔糕給民眾當早餐，因為有不少外縣市的人凌晨就出發，甚至還有來自離島，前一晚上就搭飛機。

廟方準備現煎蘿蔔糕。

民眾：「4點半搭飛機到台北8點，（從澎湖到台北這樣）對，等抽籤。」

民眾：「昨天晚上8點多來到這裡，去年就有抽到，我每個月都有回來拜，結果她給我抽第一個號碼，你看媽祖真的很照顧我。」

苗栗白沙屯拱天宮一年一度開放平安燈、文昌斗，一共1196支籤，25日斗燈審核報名表，民眾有1100個人，其中平安燈釋放1450斗，幾乎人人有獎，不過文昌斗只有196斗，機率大約只有17.8%。

苗栗白沙屯拱天宮總幹事陳春發：「從3年前就開始用抽籤的方式，避免當地的人有機可趁，用椅子排隊，到時候一個位置可能會賣你3千塊，我們為了鄉親，當地人要埋怨沒有關係。」

就算斗燈數量有限，還不澆不熄民眾的熱情，從全台各地甚至離島，頂著寒風，不管機率如何，就是要來賭一把。

更多三立新聞網報導

傻傻分不清！UG送飲料遭抵制 「GU」無辜躺槍急吐1句話

大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度 全台濕冷雨不停

台東6.1地震只是開始？1活躍斷層「貫穿花東」 專家：不排除規模7強震

好市多「出清1款玩具」！她見2.9折出手了 網笑：只有一台怎碰

