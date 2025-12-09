漏斗胸（前胸壁內凹） 治療發展與現況
什麼是漏斗胸？有甚麼影響？
漏斗胸就是胸口中間的胸骨及軟骨往內凹，看起來像「胸口被壓下去」。大多與先天的發育有關，通常在小時候就能看出來，青少年時期可能會更明顯。外觀變形可能影響自信，嚴重時甚至會因壓迫心肺而影響到心肺功能。台北慈濟醫院外科部主任程建博醫師表示，過去認為漏斗胸只是美觀的問題，但隨著醫療的進步和經驗的累積，認為漏斗胸除影響外觀外，長期的心肺壓迫，是會逐漸影響到心肺功能。
程建博醫師指出，漏斗胸大多會在嬰幼兒至青春期間發現到胸廓凹陷情形，但出現心肺壓迫症狀者，多是到青春期開始出現。常見症狀包括心悸、胸悶、容易喘、容易疲勞、運動耐力較差、影響姿勢、容易駝背、肩膀往前縮。而是否需要接受手術矯正治療，是以胸廓凹陷的嚴重程度及對身體、心理的影響為主要的參考，也會考慮年齡和骨骼硬度。
漏斗胸治療的發展
漏斗胸的治療方式經過數十年的演變，從早期的大範圍開刀，到現在的微創手術與多元化的個別化治療方案，選擇愈來愈安全、有效，也愈貼近不同病人的需求。程建博醫師依時間軸分為三大階段：
早期：傳統手術切除肋骨軟骨為主（1950～2000 年代）
在最早的時期，漏斗胸的治療主要依靠傳統的開胸手術。這類手術通常需要胸前較大的切口，由外科醫師直接切除部分變形的肋軟骨，並重新調整胸骨的位置，使凹陷的胸口得以撐起來。程建博醫師表示，雖然這樣的方式能有效改善胸骨變形，但因為手術範圍大、侵入性高，傷口較明顯、疼痛度高，恢復時間也相對較長，也可能會再復發。
2000 年後：微創時代的開始（Nuss 手術成為主流）
進入 2000 年後，治療方式出現重大突破。外科醫師發明了 Nuss 微創手術，大幅減少傳統手術所造成的組織破壞。在 Nuss 手術中，醫師只需在兩側胸部各做出小切口，再將彎曲的金屬棒從胸骨下方穿過，藉由金屬棒的支撐將主要凹陷的胸壁撐起來。程建博醫師提到，這種手術有以下特點：傷口小，外觀影響較輕微、不需切除肋軟骨、術後恢復較快、亦適合廣泛性平凹的胸壁。矯正2-4年後需移除矯正板。
近年：治療方式多樣化、更加客製化
程建博醫師表示，隨著醫療技術持續進步，漏斗胸治療不再侷限於「手術」或「不手術」的單一選擇，而是依照病人的年齡、凹陷深度、胸壁軟硬度及生活需求等因素，提供更多不同方式的治療方案。
1. 真空吸引器（Vacuum Bell）——非手術方式
這是一種利用吸盤原理的裝置，放在胸口後形成負壓，慢慢將凹陷的胸骨往外提升。此方式主要適合幼童或兒童，因為胸壁柔軟、改善空間較大。如果病人或家屬不希望接受手術，或尚在觀察等待期，這是一個治療的選擇。不過，程建博醫師也提到，真空吸引器需要耐心配合與規律使用，每天約 1-2 小時，通常要持續半年以上才會看到明顯效果，後續再視矯正的效果和凹陷的變化，再評估是否需要接受手術矯正。
2. Nuss 微創手術（目前較常用的方式）
程建博醫師提到，這仍是目前較常使用的漏斗胸矯正手術，病人接受度較高。手術採用小切口，出血量少，將1-3支金屬矯正板放在胸骨下方，立即撐起凹陷的胸壁，因此改善外觀的效果較明顯。程建博醫師表示，目前國內有新型、預彎的矯正板，可明顯縮短手術時間；手術安全再提升，除了手術經驗累積，加上先進的內視鏡手術系統、胸骨懸吊技術的使用，對於凹陷嚴重、複雜手術的患者提高手術安全性。
3. Ravitch 傳統開胸手術合併Nuss 手術（適用較複雜的變形或狀況）
程建博醫師提到，對於已成年、胸壁較僵硬，或變形複雜、無法完全依靠 Nuss 矯正的病人，或者接受過傳統手術後復發的狀況，可選擇傳統的 Ravitch 手術合併使用Nuss 手術，切除部分肋軟骨再放置Nuss 矯正板，可達到不錯的矯正效果。恢復較慢、傷口也更顯眼，但對某些特殊情況仍是較適合的治療方式。
4. 客製化矽膠植入物（偏向美容）
近年也出現以外觀改善為主的選項，例如利用 3D 列印方式製作符合病人胸型的矽膠植入物，放置在凹陷處下方，使胸口看起來平整。這不像 Nuss 是「矯正胸骨」，而是「填補凹陷」，因此比較像美容手術。程建博醫師表示，矽膠植入物，較適合凹陷不是很嚴重、但非常在意外觀，又不想接受矯正手術的人。
給病人與家屬的簡易比較表
再次手術矯正案例也能受惠
程建博醫師提到過去曾進行超過千起的漏斗胸治療手術案例中，有多位在其他院所矯正失敗或復發的患者，例如一名13歲男孩在過去接受治療放入1根矯正板但效果不佳，後續轉診至程醫師門診，經評估後移除舊板並改置入2根，將漏斗胸的情形改善很多；另外，也曾有成年人患者10多年前，曾做過傳統手術卻逐漸回凹，後來改採新型矯正板搭配胸骨懸吊手術重新矯正，順利改善外觀與呼吸壓迫。
團隊照護模式 建群組提供衛教及回覆問題
程建博醫師表示，台北慈濟醫院的漏斗胸照護團隊提供從術前到術後的多元諮詢。團隊設有專屬醫療群組，患者在手術前、後若有任何疑問，都能線上提問並獲得團隊回覆；若涉及較複雜或需面談諮詢的問題，也會主動提醒患者回診。住院期間，由專業醫療團隊提供全程照護，並有麻醉科協助術後疼痛控制。院方同時導入標準化照護流程與可重複觀看的衛教影片，協助患者減輕疼痛與焦慮，提升整體照護品質。團隊在醫療和照護品質提升，也數年獲得國家品質標章(SNQ)肯定。
程建博醫師提醒，若漏斗胸患者出現明顯胸部凹陷，或伴隨呼吸困難、心肺功能受影響等情形，應儘早尋求專業醫師評估。隨著醫療技術的進步與團隊照護的完善，現今手術安全性高，透過專業團隊的術前規劃與術後支持，不僅能有效改善胸型與生理功能，也能降低手術風險與不適，讓患者的復原過程更順利、更安心。
