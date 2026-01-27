漏洞百出！黃國昌自提軍購條例挨轟 林楚茵：背地裡給中共留後門

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立院黨團總召黃國昌的任期剩下5天，26日又宣布提出民眾黨團版軍購特別條例，卻被抓出漏字、刪除「非紅供應鏈」、項目與國防部公開資料高度重疊等，引發批評。民進黨立委林楚茵今（27）日痛批，歐洲等民主國家都對中共威脅越來越警覺，不用特地去「美國快閃」都看得出來。而黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門。

林楚茵表示，歐洲議會連過三案挺台，在21日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日又通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，呼籲歐盟強化與台灣防衛夥伴關係。而報告案特別強調「構建非紅供應鏈的重要性」，她強調，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全。

林楚茵痛批，對比民眾黨的「拼裝版」軍購條例，竟然把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬。黃國昌平常最愛質疑政府標案用中國產品，自己提的軍購條例卻不限制紅色供應鏈？她也表示，不只歐洲，民主國家近年都對中共威脅越來越警覺，不用特地去「美國快閃」都看得出來。而黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門。

