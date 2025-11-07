漏看「不賠泳池意外」 北市挨轟：矇眼簽保險

有民眾在七虎游泳池骨折，台北市卻無法理賠。（圖／TVBS）

天氣好熱，最適合到泳池涼快一下，但千萬要小心腳底，一不注意就可能滑倒受傷。左手臂大片瘀青光看就覺得痛，手肘也有擦挫傷。A先生今年 7 月 6 日在北投七虎游泳池，因為洗腳池步道高低落差摔倒骨折，花了一個半月治療與復健，醫療費 9 萬元，加上無法上班損失約 2 萬元薪水，但隸屬於北市府的七虎泳池完全無法理賠。

A先生：「生活上左手根本舉不高，拿高處物品、搭公車拉扶手基本做不到。」

為何不能理賠？因為北市體育局居然簽下「無效保單」！投保79個運動場所，其中包含4座泳池，包括七虎泳池，但合同但書竟然寫「游泳池導致之傷害、死亡除外」。也就是泳池有保險，但泳池事故不保。

體育局在簽保單時，漏看了合約不理賠泳池的除外責任。（圖／TVBS）

體育局沒有發現這個荒謬內容，就直接簽下去。台北市體育局長游竹萍 vs. 台北市議員（民）許淑華：「妳們現在才覺得有問題？那當時怎麼跟人家簽合約的？這太誇張了耶！難道是矇著眼睛簽無效保單嗎！」

台北市法務局消保官葉家豪 vs. 許淑華：「看主管機關是否有規定可處罰業者……」、「我們要處罰業者？是處罰台北市政府吧！你簽無效保單是在幹嘛？還要花納稅人的錢替民眾理賠？這不是超扯嗎！」

體育局被議員罵到頻點頭，承諾若保險公司仍拒賠，體育局會概括承受。

台北市體育局長游竹萍：「我們絕對不會影響消費者權益，會積極協商……」「那是不是要編預算賠給民眾？這不是更扯嗎？」

合約再不合理，白紙黑字寫在那，市府沒細看內容，受傷的卻是無辜民眾的權益。

