漏網鏡頭》立院版《單身即地獄》？洪申翰意外成「男主角」

洪申翰被讚「黃金單身漢」後又被問聯誼，卓榮泰與石崇良忍不住笑了。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳逸寬／台北報導〕立法院今天(28日)進行行政院長卓榮泰施政報告質詢。立委陳菁徽下午提問少子化議題，意外讓立院攻防轉向趣味發展。

陳菁徽先稱讚勞動部長洪申翰是部會中的「黃金單身漢」，接著詢問他，是否會參加行政院舉辦的單身聯誼活動？洪申翰愣了一下，尷尬回應：「院會不討論私人問題。」此話一出，立刻引發卓榮泰與衛福部長石崇良會心一笑。

另外，下午2點30分院會開議時，洪申翰因故稍晚抵達，立法院長韓國瑜一度暫停會議，向旁聽學生解釋：「這是第一次發生，大家不要誤會。」休息期間，洪申翰主動到主席台說明遲到原因，韓國瑜大方回應：「沒關係，有來就好。」

這兩段意外的小插曲，讓向來低調的洪申翰成為今日院會的「男主角」，也讓原本嚴肅的議場多了幾分輕鬆氛圍。

立委陳菁徽質詢少子化議題時，意外讓立院攻防轉向輕鬆趣味。(記者陳逸寬攝)

立法院長韓國瑜宣布休息後，洪申翰(下)急忙說明遲到原因，他輕鬆回：「沒關係，有來就好。」(記者陳逸寬攝)

