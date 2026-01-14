《漏網鏡頭》綠營徵召温世政選南投縣長 記者會親民幫工作人員移講台

民進黨中執會14日通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，會後總統兼黨主席賴清德(左二)親自召開記者會對外宣布。會中賴總統為温世政繫競選背帶前，温世政(右二)主動幫忙工作人員移動講台，展現親民作風。(記者羅沛德攝)

〔記者羅沛德／台北報導〕民進黨中執會14日通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，會後總統兼黨主席賴清德親自召開記者會對外宣布。會中賴總統為温世政繫競選背帶前，温世政主動幫忙工作人員移動講台，展現親民作風。

賴總統致詞時表示，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟。

52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。温世政從醫25年，是台灣在植牙風險與併發症領域的權威，根據國際專家資料庫分析，在「植牙後遺症」相關研究中，排名名列全台第一。

