漏網鏡頭》羅智強轟「我們都是烏克蘭人？」 卓榮泰一動作回應

政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥

