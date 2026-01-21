漏網鏡頭》蔡易餘背帶「卡卡」賴清德幫穿 翁章梁認證：最靈活胖子

賴清德(右)為立委、嘉義縣長參選人蔡易餘(中)披掛競選背帶時，由於身型壯碩，背帶一度「卡卡」，在旁的民進黨發言人吳崢(左)伸手相助，最後讓背帶順利上身，台下黨工打趣說只是為蔡量身打造的加長型競選背帶。(記者羅沛德攝)

〔記者羅沛德／台北報導〕民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會21日正式通過提名，總統兼黨主席賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，凝聚勝選氣勢。

過程中賴主席為立委、嘉義縣長參選人蔡易餘披掛競選背帶時，由於身型壯碩，背帶一度「卡卡」，在旁的高雄市長參選人賴瑞隆、民進黨發言人吳崢伸手相助，最後讓背帶順利上身，台下黨工打趣說只是為蔡量身打造的加長型競選背帶。

賴清德致詞表示，民進黨中執會今天通過三名縣市候選人，高雄市、台南市跟嘉義縣，都是民進黨執政縣市，三位現任縣市長都兩屆任期屆滿，執政成績斐然，深受民眾肯定，而民進黨提名三位縣市長候選人有共同特點，都是問政表現傑出、深耕基層、獲民眾肯定的立委。

出席記者會的現任嘉義縣長翁章梁推薦立委蔡易餘，秀出蔡過去的照片，直呼很多人沒看過60公斤的蔡易餘，更誇蔡易餘行動力十足，現在是「靈活的胖子」。

出席記者會的現任嘉義縣長翁章梁(左)推薦立委蔡易餘(右)，秀出蔡過去的照片，直呼很多人沒看過60公斤的蔡易餘，更誇蔡易餘行動力十足，現在是「靈活的胖子」。(記者羅沛德攝)

