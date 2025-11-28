漏網鏡頭》被問6+2縣市長提名時程 鄭麗文愣住傻笑

國民黨主席鄭麗文今天被問到2026「6＋2」縣市長提名時間，先是愣了一下，隨即露出傻笑。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕國民黨主席鄭麗文今(28)日被問到2026「6＋2」縣市長提名時間，先是愣了一下，隨即露出傻笑，笑稱記者比她本人還熟悉時程，自己彷彿「裝傻、還在狀況外」。

鄭麗文今日前往台中市紫雲巖參拜，隨後拜訪台中市議會議長張清照。行程結束後，媒體問及黨內提名布局。媒體轉述國民黨副主席李乾龍的說法指出，黨中央最快將於12月中旬通過「6＋2縣市」首波提名名單，包括基隆、台北、桃園、苗栗、連江、南投等6個尋求連任的縣市，以及高雄、屏東兩個艱困選區。

廣告 廣告

媒體緊接著追問，既然「6＋2」已排定時程，鄭麗文此次南下台中，是否也意味著台中市長提名作業將有具體時點？對此，鄭麗文先是靦腆一笑，半開玩笑說「我好像還不知道耶！」強調提名作業由組發系統分階段進行，程序完成後，黨中央自會對外說明。

隨著年底將近，國民黨各地提名布局緊鑼密鼓，台中市下一步如何規劃，也成為藍營內部及地方政治圈高度關注的焦點。

國民黨主席鄭麗文今日上午到台中，台中市長提名布局成藍營焦點，立委楊瓊瓔(中左)、江啟臣夫人劉姿伶(中右)積極站在鄭的旁邊。(記者廖耀東攝)

國民黨主席鄭麗文今日上午到台中，台中市長提名布局成藍營焦點，立委楊瓊瓔積極尋求和主席合影機會。(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

見不到日政要PO舊照取暖被抓包 陳宥丞坐高市早苗辦公桌遭砲轟！

中國大使稱「台灣省」要高市道歉 我駐日處貼文引爆264萬點閱

18萬補助落空？衛福部：藍白再不審預算 長照3.0「通通沒有」

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

