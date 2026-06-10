漏網鏡頭》鄭朝方手持念珠出席參選新竹縣長記者會 背後有洋蔥

民進黨召開新竹縣長提名記者會，正式宣布由竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。鄭朝方手持念珠出席記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者羅沛德／台北報導〕民進黨中央今天(10日)下午召開新竹縣長提名記者會，正式宣布竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。鄭朝方步入記者會現場，時而緊握念珠，時而將念珠放回口袋；會後，媒體問及此事，鄭朝方透露，從政初心，是在新竹縣尖石鄉奉獻超過60年，人稱「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，他說，趙姆姆親手贈送這副念珠，希望他繼續照顧原鄉、照顧新竹縣，今天特地放念珠在手上，「彷彿她就跟我在一起」。

提名記者會由總統兼黨主席賴清德為鄭朝方披上競選背帶，賴清德致詞時，向新竹鄉親喊話大力支持鄭朝方，讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

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2025年5月30日趙姆姆辭世，享耆壽93歲，鄭朝方分享，趙姆姆29歲隻身來到台灣，選擇走進尖石沒有水、沒有電的偏鄉，而「她可以說是我從政的初心」。趙姆姆去年4月25日把手尾念珠交給了他，鄭朝方說，「我那時候不懂，但我現在懂了」，趙姆姆希望他繼續其未盡之路，照顧原鄉、照顧新竹縣，這應該是「她要傳遞給我的愛」。

鄭朝方手持念珠出席記者會，背後原因藏洋蔥。(記者羅沛德攝)

鄭朝方手持念珠出席記者會，背後原因藏洋蔥。(記者羅沛德攝)

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