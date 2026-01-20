漏網鏡頭》鄭麗文翻舊帳?趙少康、韓國瑜、郝龍斌一臉尷尬

郝龍斌與鄭麗文競逐國民黨主席選戰一度激烈，趙少康也公開力挺郝龍斌，如今三人在媒體鏡頭前同框。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳逸寬／台北報導〕前中廣董事長趙少康今(20日)在立法院群賢樓舉辦自傳回憶錄《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，邀請藍綠白政壇重量級人士站台，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、前台北市長郝龍斌，以及多名藍白立委出席，場面盛大。

由於郝龍斌與鄭麗文曾競逐國民黨主席，當時選戰一度激烈，趙少康也公開力挺郝龍斌。如今三人在媒體鏡頭前同框，趙少康事前為鄭麗文緩頰，表示已於本月12日晚間共進「和解飯」。不過，鄭麗文致詞時仍重提趙少康參選又退選國民黨主席的往事，趙聞言面露難色，坐在一旁的立法院長韓國瑜神情也顯得耐人尋味。鄭麗文以勝選者之姿發表慷慨激昂的談話，使現場氣氛一度顯得微妙。

反觀向來滔滔不絕的民進黨團總召柯建銘，這回「深入敵營」僅以85秒簡短致詞，卻意外獲得滿堂彩，並當面詢問趙少康與韓國瑜何時續杯「大和解咖啡」。就連韓國瑜也笑稱：「柯總召今天講話咬字非常清楚，是用感情在表述。」政治大戲在鏡頭前字字珠璣，只能說薑還是老的辣。

另一插曲出現在最後合照環節，國民黨團總召傅崐萁上台站在民進黨團總召柯建銘身旁，原本已牽起雙手，準備展現「大和解」畫面，不料傅崐萁突然一個閃身，一路從左側跑到右側，硬是卡進鄭麗文與黃國昌中間，最終仍回到藍白陣營懷抱，「大和解咖啡」能否續杯，看來仍遙遙無期。

鄭麗文致詞時重提趙少康參選又退選國民黨主席的往事，趙聞言面露難色。(記者陳逸寬攝)

鄭麗文以勝選者之姿發表慷慨激昂的談話，使現場氣氛一度顯得微妙。(記者陳逸寬攝)

國民黨團總召傅崐萁站在民進黨團總召柯建銘身旁，原已牽起雙手，準備展現「大和解」畫面。(記者陳逸寬攝)

傅崐萁突然一個閃身，一路從左側跑到右側，硬是卡進鄭麗文與黃國昌中間，最終仍回到藍白陣營懷抱。(記者陳逸寬攝)

民進黨團總召柯建銘「大和解咖啡」邀約，獲得趙韓熱情鼓掌回應。(記者陳逸寬攝)

趙少康(中)新書發表會排場盛大，邀請立法院長韓國瑜(左2)、國民黨主席鄭麗文(右2)、民眾黨主席黃國昌(右1)、民進黨團總召柯建銘(左1)等多位政壇要角站台。(記者陳逸寬攝)

前中廣董事長趙少康(中)今(20日)舉辦自傳回憶錄《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會(記者陳逸寬攝)

