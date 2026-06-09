漏網鏡頭》開議11分鐘便散會 立院延會遭批成涉案立委保護傘

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議場大螢幕顯示「散會」字樣，議場內僅剩工作人員整理文件。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／台北報導〕立法院今(9)日召開院會，上午9時開議後，陸續完成《文化資產保存法》部分條文修正草案及《市區道路條例》第23條修正草案等兩項法案三讀程序。副院長江啟臣隨即於上午9時11分宣布散會，議場大螢幕同步顯示「散會」字樣；至上午9時21分，議場內僅剩工作人員整理文件。

本屆立法院會期原訂於5月31日屆滿，不過民眾黨立法院黨團提案延長會期，並在國民黨、民眾黨挾人數優勢表決通過下，決議將本會期延長至8月31日，期間完全不休會無縫接軌銜接9月新會期。

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對此，立法院民進黨團今日批評，在野黨多次延長會期，已讓立法院淪為涉案立委的「保護傘」。黨團幹事長莊瑞雄表示，朝野協商過程中可以清楚看見，是民眾黨協助國民黨提出延會案；他認為，涉案立委應坦然面對司法，不應因政黨立場不同而有差別待遇。黨團書記長范雲也呼籲藍白兩黨，讓17位涉及司法案件的立委好好面對司法程序，不要浪費公帑，將延會作為國會版的「金鐘罩、保護傘」。

而立法院開議僅11分鐘便宣布散會的情況，也在社群平台引發熱議。民眾留言表示，「我才剛開始上班，立法院已經下班」、「 欸不是、總預算還沒審完耶。讓立院議事人員連續兩年無休加班、拿人民納稅錢讓大立委們要開不開，你們到底憑什麼散會？」相關討論持續延燒。

副院長江啟臣在9:11 宣告散會。(記者劉信德攝)

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