漏風照賣萌！明日花綺羅「缺門牙舞」流出 電暈500萬粉絲：沒牙也可愛

日本高人氣前AV女優明日花綺羅，雖然已經在2020年宣布引退，但仍擁有大批死忠鐵粉。今年元旦她在社群平台發布新年祝賀影片時，竟被粉絲發現少了一顆門牙開口說話時明顯「漏風」，引起關注，不過缺牙似乎沒減損她魅力，反而成了流量密碼，抖音2部「缺門牙舞」已經獲得超過500萬人次瀏覽。

明日花綺羅在社群X發布的新年影片，因為缺門牙而引發熱議。她坦言因為在做全身麻醉手術時，因為太緊張用力咬嘴裡管子，導致牙齒斷裂，不過這呆萌模樣，似乎圈了不少粉絲，明日花綺羅又再次在TikTok連續發了2部舞蹈短片。

明日花綺羅「缺門牙舞」PO出後，吸引500萬人次瀏覽。（圖／翻攝明日花綺羅抖音）

這2段「缺門牙舞」曝光後，吸引大批粉絲朝聖，明日花綺羅穿運動短版外套搭配白色小短裙，跟著音樂擺出超萌POSE，還燦笑露出缺牙模樣，2支影片點閱率各超過280萬人次瀏覽，破500萬流量，瞬間成為網路上焦點。

不少網友紛紛表示，「即使少了牙齒也好可愛」、「好可愛」、「明日花像是剛掉了第一顆牙的孩子」、「一個美麗的女人即使缺牙也是美麗的」、「Kirara小姐，妳沒牙的樣子真可愛」、「沒有門牙，好可愛」。



