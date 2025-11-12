演《左撇子女孩》的爸！施名帥《監所男子囚生記》化身舞棍阿北？「送禮送自己想要的東西」人帥心也帥

《監所男子囚生記》施名帥（攝影：莊泳翔）

【文 / 雀雀】愛奇藝原創喜劇影集《監所男子囚生記》由劉以豪、陳澤耀、張軒睿、邱以太、施名帥與監製楊祐寧所主演，描述監獄裡的囚犯、獄卒和主管每日相處點滴，由於這些男子處境太過艱難，戲外男明星們自己戲稱「監男六人組」。

邱以太（前左起）和張軒睿、陳澤耀在戲劇《監所男子囚生記》和施名帥（後）精彩飆戲

《監所男子囚生記》片頭曲〈不開心就跳起來〉堪稱 2025 年最具創意台劇片頭，光是點開就能扯動觀眾嘴角上揚、滿滿的正能量！尤其擁有舞蹈背景的施名帥被公認為「舞王」，本人則自嘲是「舞棍阿北」，施名帥在《監所男子囚生記》飾演「主任」，常在劇組現場做出即興表演、逗笑眾人，但其實劇中他是嚴肅角色第一名，戲裡疾言厲色形貌，與戲外的好相處有著高度反差。

《監所男子囚生記》施名帥（攝影：莊泳翔）

施名帥去年剛憑《角頭-大橋頭》獲得金馬獎，今年《監所男子囚生記》還與《左撇子女孩》葉子綺二搭演父女。提起今年以《人生清理員》與《左撇子女孩》入圍金鐘獎與金馬獎的9歲小演員葉子綺，施名帥讚：「她演戲不只是會聽現場指令，還會自己消化劇本角色、在拍戲現場給你很自然的反應和互動。」所以兩個即興型演員在拍戲現場，總能出現各種新的火花。

施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告菜鳥。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在《監所男子囚生記》裡，施名帥也是負責與各演員之間激盪出喜劇火花的點燃器，常會脫稿演出，讓劉以豪與張軒睿愛不釋手之外，連金鐘導演高炳權也常常一到片場就告訴施名帥「今天就靠你（逗弄大家）了」！不過施名帥也謙說其實整個《監所男子囚生記》的劇組氛圍都是如此，大家的丟接球都很好玩。

《監所男子囚生記》施名帥、劉以豪（攝影：莊泳翔）

劇中施名帥與劉以豪演麻吉，兩人戲外也是多年好友，甚至會一起去花市採購植物與花回家，是劉以豪的綠手指好朋友。聊到劉以豪平時為人所熟知的花草興趣，施名帥說劉以豪是他的植物百科全書，每個節氣或是花季，劉以豪都會貼心提醒、讓他知道「現在可以去哪裡賞什麼花？」或「最近當令蔬菜食材是什麼？」非常受用。問施名帥和劉以豪會買植物互送嗎？施名帥坦言「會買自己想要的東西送給朋友」，原因是有時候自己捨不得買給自己、很想要的東西，買給朋友送禮的時候反而買得下手。簡直人帥心也帥。

《監所男子囚生記》張軒睿、劉以豪、施名帥（攝影：莊泳翔）

人帥心也帥的地方還有《監所男子囚生記》拍戲期間，施名帥每天上班都會泡咖啡給大家喝，聯絡感情。張軒睿說：「名帥哥是真的懂咖啡，泡給大家喝還會介紹咖啡品種、花果味道還是什麼產地，非常專業！」

《監所男子囚生記》施名帥（攝影：莊泳翔）

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

監所職場喜劇《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》施名帥（攝影：莊泳翔）

