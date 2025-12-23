演出前得知好友屠穎猝逝 辛曉琪痛哭「冰敷完才上台」

辛曉琪將在北流舉辦演唱會。（圖／侯世駿攝）

辛曉琪將在明年3月28日於北流舉辦《好好愛此刻》演唱會，今（23日）舉辦記者會，與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任此次的音樂總監，卻不幸在上月猝逝，享壽62歲。辛曉琪表示當時她在大陸有演出，卻在下午接到好友過世的消息，讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」

辛曉琪提到〈味道〉是屠穎編的歌曲，但她那天晚上在唱這首歌時還算鎮定，「唱〈領悟〉的時候我就不行了，內心是很悸動的，本來唱這首歌就會有很多情緒，每次演唱會都是屠老師幫忙用，唱的時候超級難過。」辛曉琪表示屠穎是自己音樂上非常大的支柱，「以前屠老師一個人做就好，現在我可能要自己多想一點，頓時失去重心。」

辛曉對於好友屠穎猝逝感到十分難過。（圖／侯世駿攝）

近日新生代歌手王ADEN因在演出時，有女學生跑上台而臭臉，事後還被轟公審女學生，鬧到最後被取消台北跨年晚上的演出。辛曉琪出道多年也有不少遇過瘋狂粉絲的經驗，她曾遇過有粉絲衝上台搶麥克風，但她認為在台上發生的事情都還好，因為工作人員會立刻制止，最讓她感到毛骨悚然的是，有粉絲持續一年寄信給她，信裡面寫：「我最近買了一個房子，把我們的新房佈置了我們的結婚照。」讓辛曉琪覺得非常恐怖，只能告訴工作人員，請他們提高警覺。

辛曉琪曾遇過瘋狂粉絲。（圖／侯世駿攝）

最近忙著準備演唱會，問及平時怎麼保養身體？辛曉琪說：「生活作息要正常，不要熬夜，飲食相當重要，吃錯東西會讓身體慢性發炎，而且一定要動，之前有一段時間偷懶不動，身體會老老實實回饋給你，有一些小毛病就出來了。」辛曉琪今年去川西稻城亞丁旅行時，引發高山症併發肺炎，幸好現在已經無大礙，也沒有留下後遺症。

