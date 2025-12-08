演出前消失！「女團成員上台前出事」 公司證實了

女團KISS OF LIFE來台參加《ACON 2025 音樂節》。（圖／翻攝自KISS OF LIFE IG）





《ACON 2025 音樂節》在7日於高雄世運主場館舉辦，雖然票房不佳，但藝人們依舊以最佳狀態演出，卻沒想到女團KISS OF LIFE演出時候，泰籍成員Natty卻無預警缺席，事後公司才發聲明，說明Natty因身體緣故無法上台。

女團KISS OF LIFE泰籍成員Natty演出前因身體不適缺席。（圖／翻攝自KISS OF LIFE IG）

KISS OF LIFE在《ACON 2025 音樂節》演出彩排時候，4位成員都在台上，卻沒想到晚上演出時候Natty卻缺席，引發網友討論，而經紀公司S2 Entertainment也發聲，表示Natty因出現心悸、換氣過度等症狀而無法上台。

因為是上台前一刻突然身體不適，因此以Natty身體狀況優先，和醫生確認後才發聲明，未能提前和粉絲告知而表達歉意，如今Natty也正在休息，未來行程會依照身體狀況調整再通知。



