演出女總統！Janet挑戰敏感題材壓力大 投票所驚遇爆炸案竟忍不住笑場

《零日攻擊》Janet（中）自曝拍動作戲太興奮竟笑場。牽猴子提供

政治諜戰劇《零日攻擊》在台灣大哥大MyVideo拿下年度戲劇冠軍，打破台劇尺度，以總統遇襲、紅統滲透、選戰暗戰為主軸，演員群集結Janet（謝怡芬）、莊凱勛、杜汶澤、高橋一生、連俞涵、水川麻美等卡司，成就今年度話題度最高的政治劇。

Janet劇中飾演女總統，直呼接演時壓力爆棚，「這題材相當敏感也大膽，但觀眾願意支持真正屬於台灣的故事，我真的很感謝」。她最印象深刻的一場戲是投票所爆炸，「第一次拍動作戲太興奮，試戲時還沒出鏡就笑出來，被導演提醒『不能笑』，但最後成品真的超震撼」。

高橋一生放棄休假補拍 水川麻美苦練發音

《零日攻擊》製作人鄭心媚曝高橋一生敬業一面。牽猴子提供

製作人鄭心媚也分享拍攝點滴：「高橋一生為了捕拍自己不滿意的段落主動放棄休假，水川麻美用拼音硬背中文台詞，開口我們都以為她是台灣人。」她表示在《零日攻擊》播出的過程中，也猶如參與了一場《零日攻擊》輿論版的實境秀，「能有這麼大的討論與迴響，是戲劇製作非常難得的體驗」。

得知戲劇在台灣大哥大MyVideo奪下年度戲劇冠軍，鄭心媚表示：「很開心能讓觀眾看到台灣影視創作者面對議題探討的勇氣，以及多元的創作能力與能量，希望未來能有更多專屬於台灣的故事被訴說出去。」

《零日攻擊》水川麻美苦練中文。牽猴子提供

莊凱勛欣慰：吐一口怨氣！交戰戲碼印象深刻

飾演關鍵角色的莊凱勛則直言戲劇播出時常看到很多批評留言：「知道奪冠真的很欣慰，像吐了一口怨氣，代表台灣的團隊有實力拍出好戲，也代表大家在意這個議題。」

莊凱勛依舊還記得劇中和第五縱隊爆發衝突的駁火交戰，「槍戰畫面底下的人性依舊是最印象深刻的。像是夏騰宏扮演獄卒的角色，因為貧窮而接下紅統的誘惑，我們平常身為演員老百姓對滲透可能沒感覺，但這幕讓熟悉的人轉身就可以開你一槍的安排，在動盪時代裡，信任的人下一秒都可能背叛你，讓我非常震撼」。



