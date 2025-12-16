演出家鄉的故事 花蓮化仁國中盼將感動帶給鄉親

光影戲演出片段(化仁國中提供)

以光影偶戲演出發生在奇萊平原的故事，花蓮縣立化仁國中學生成立的「Padawdaway持光者光影劇團」，繼臺北紅樓演出後，本週五（19）、六（20），將在花蓮文化創意產業園區演出，能在家鄉演出這片土地上的故事，讓師生都相當期待。



《光來自山的背面－奇萊平原三部曲》，演出1878年達固湖灣事件、七腳川事件以及荷蘭東印度公司在臺灣東部淘金的歷史，演員陳佳薇同學說，這段歷史充滿了先人的血與淚，他們真的很希望讓所有人都知道。

佳薇說，在臺北演出時，臺下觀眾都相當專注、也有很高的評價，讓他們更期待在家鄉演出，不只讓親友們知道他們這段時間的努力，也希望家鄉的每個人，都能知道在這片土地上發生過的事。



戲劇以光影偶劇的形式演出，化仁國中希望藉此，引導原住民族學生探尋過去、建立族群認同與自信，更希望透過青少年的視角，帶領觀眾回到這段遺失的歷史現場。