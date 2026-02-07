演出《世紀血案》挨轟！楊小黎千字文道歉：嚴重傷害我的身心

楊小黎發聲道歉。（圖／費思兔文化娛樂）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，日前才舉行殺青記者會，不料卻遭網友發起「拒看世紀血案」抵制。今（7）日楊小黎發出聲明文道歉：「忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。」

楊小黎在聲明中表示，在最初洽談時，知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本：「由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。」

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同出席殺青宴。（圖／費思兔文化娛樂）

殺青記者會後，楊小黎向劇組詢問：「是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。在得知這個事實後，我必須誠實地表達『我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。』」

楊小黎強調，依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解：「我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」

楊小黎說自己所扮演的角色是一名「完全虛構的孕婦老百姓」，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代：「之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。」

楊小黎的聲明中提到，從開拍到殺青，她專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情：「我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」

提到在殺青記者會露出笑容被批評嘻笑，楊小黎表示這是在記者會面對媒體時習慣露出笑容：「在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。」

楊小黎表示：「我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。」謝謝願意聽她說明的人。



